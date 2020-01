Ce smartphone de 77 Go à 128 Go est le moins cher à ce jour, mais méfiez-vous d’une chose

De temps en temps, une bizarrerie jaillit sur notre radar d’offres et le Santin Mix 2 en fait définitivement partie.

Des profondeurs du site Aliexpress, ce smartphone qui est un clone du plus connu Xiaomi Mi Mix 2 est actuellement en promotion.

Il est actuellement disponible pour seulement 77 $ (environ 59 $, 112 $ AU) au moment de la rédaction, ce qui inclut une nouvelle remise pour les membres d’Aliexpress.

Smartphone Santin Mix 2 128 Go | 77 $ chez Aliexpress

Vous pouvez vous procurer le Santin Mix 2 pour un prix bas de 77 $ qui comprend la livraison gratuite et une remise de 3 $ pour les nouveaux utilisateurs. Il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme fonctionnant sous Android 7.1, avec 4 Go de RAM, un appareil photo de 21 mégapixels, 128 Go de stockage intégré et un énorme écran de 6 pouces et 3,7 mégapixels.

Ce que vous obtenez pour ce prix est tout simplement spectaculaire; 4 Go de RAM, 128 Go de stockage intégré, une batterie de 4000 mAh, un écran de 6 pouces 2560 x 1440 pixels, un appareil photo de 21 mégapixels et un processeur Mediatek X25 à 10 cœurs (oui 10).

L’appareil prend deux cartes nano SIM et possède un connecteur de type C plus un capteur d’empreintes digitales. Un couple de mouches dans la pommade cependant; le Santin Mix 2 ne fonctionne que sur Android 7.1.1 et rien n’indique qu’une mise à jour sera bientôt disponible sur cet appareil. La caméra frontale est située en bas à droite du cadre avant, ce qui semble étrange lors des appels vidéo.

Gardez également à l’esprit qu’il n’y a pas de casque ni de boîtier et que le service après-vente sera problématique. Même si vous prévoyez de l’utiliser comme une tablette glorifiée à des fins d’entraînement ou pour divertir vos enfants pendant un long voyage, il semble, au moins sur papier, être un achat décent.