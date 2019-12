Ce sont les 3 cadeaux qui feront le bonheur de tout fan de Xbox

Comme il peut être difficile de choisir un cadeau: Si c'est un parfum, quel arôme aimez-vous? Si c'est des vêtements, quelle est votre taille? Si c'est un disque, qu'est-ce que vous aimez? Mais il y a des moments où les choses ne peuvent pas être plus simples, et c'est le cas des joueurs. Bien qu'il existe d'innombrables jeux, consoles et marques, Si c'est votre tour ou si vous voulez faire un grand cadeau à un fan de Xbox, il n'y a pas plus de choix que ces 3 options cela, nous vous l'assurons, rendra vos fêtes les plus heureuses au monde:

1. Xbox Live Gold

Cette adhésion est comme «la base». Il vous permet de jouer en ligne avec votre abonnement Gold, c'est-à-dire qu'il vous permet de trouver des joueurs ou des groupes de joueurs en ligne. De plus, cet abonnement vous permet de profiter de 2 à 4 jeux gratuits par mois et de réductions allant jusqu'à 50% ou 75% de moins dans la Xbox One Store.

2. Xbox Game Pass Ultimate

Il s'agit d'une adhésion et d'une boucle de relance pour tout utilisateur de cette console. Le Xbox Game Pass Ultimate comprend le même que le Xbox Live Gold et est idéal pour les novices et les joueurs expérimentés, car vous permet de choisir et de découvrir de nouveaux jeux, à partir de son catalogue avec plus de 100 options pour console et PC. Avec cet abonnement, vous pouvez même profiter des titres de Xbox Game Studios le jour même de son lancement et de nouveaux succès tels que The Outer Wolrds et Age Of Empires II: édition définitive et plus de titres à ajouter. Ils comprennent également 10 jeux des franchises Final Fantasy, The Witcher 3: Wild Hunt, Yakuza 0, LEGO: The Ninjago Movie Videogame et beaucoup plus. Un vrai proxénète. Ici, nous vous laissons le lien pour l'acquérir.

3. Carte-cadeau Xbox

C'est une option beaucoup plus flexible, car elle ne sert pas seulement à acquérir des jeux. Comme vous le savez bien, la console Xbox One vous permet de lire des films, de la musique et plus encore. Avec la carte-cadeau Xbox de 1 000 MXN $, vous pouvez acheter des jeux, des forfaits de cartes, des films, des émissions de télévision, de la musique et des applications. beaucoup plus!

Vous savez déjà, si vous deviez offrir un cadeau au geek du bureau, ou si vous avez un parent qui ne détourne pas le visage de votre Xbox, avec l'une de ces options, les armes requises.