Ce sont les cinq meilleures offres SIM uniquement ce week-end: trois, EE, Smarty et plus

Si vous l’avez sur votre liste de tâches depuis des mois pour enfin obtenir un nouveau plan SIM, faites-en le week-end, vous investissez enfin le temps et trouvez les meilleures offres SIM uniquement actuellement sur le marché pour vous.

Et bien que cela puisse normalement être une affaire longue et ardue d’essayer de comparer toutes les différentes options, avec des onglets alignés le long de votre ordinateur, nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.

Ci-dessous, nous avons sélectionné les cinq meilleurs plans SIM actuellement disponibles au Royaume-Uni. Avec tout, du meilleur plan EE à l’option la moins chère du Royaume-Uni et des prix très intéressants, vous serez en mesure de trouver quelque chose qui correspond à vos besoins.

Notre top 5 des meilleures offres SIM cette semaine:

1. Données, appels et minutes illimités avec Three:

2. Bon marché … donc très bon marché:

Aucune limite sur votre utilisation des médias sociaux:

Voxi SIM uniquement | 1 mois glissant | 15 Go de données | Appels et SMS illimités | 15 £ par mois

Cette offre de Voxi s’efforce vraiment à deux endroits – c’est la durée du contrat et son arme secrète. Vous avez un contrat glissant d’un mois, vous pouvez donc rester aussi longtemps que vous le souhaitez et partir à tout moment et avec tous les contrats Voxi, l’utilisation des médias sociaux n’entravera pas votre forfait de données. Et si vous vous inscrivez et invitez un ami, vous obtiendrez tous les deux des bons Amazon de 15 £.

4. Flexibilité d’un mois associée à un forfait Big Data:

Forfait SIM uniquement de Smarty | 1 mois glissant | 100 Go de données | Appels et SMS illimités | 15 £ par mois

Smarty, un acteur moins connu dans le monde des offres SIM, va fort avec ce plan. Il coûte 15 £ par mois et fonctionne sur des contrats glissants d’un mois. Cela signifie que vous pouvez partir quand vous le souhaitez ou rester pour toujours. Pour ce prix, vous obtenez 100 Go de données assez incroyables, ce qui en fait l’un des meilleurs plans SIM disponibles.

5. Un plan avantageux à partir de Vodafone: