Ce sont les cinq principales offres SIM ce week-end: trois, EE, Vodafone et plus

Maintenant que le Royaume-Uni est dans un cycle perpétuel de mauvais temps, de vents orageux et de fortes pluies, il est inutile de sortir ce week-end. Alors que faire à la place? Vous avez enfin trouvé que la seule carte SIM que vous devez mettre dans votre téléphone maintenant que votre contrat est terminé?

Oui, nous sommes conscients que dans la longue liste des façons les plus amusantes de passer votre week-end, cela se classe assez bas. Dans cet esprit, nous avons pensé que nous pourrions aider à accélérer le processus un peu en sélectionnant les cinq meilleurs plans SIM actuellement.

Avec de grosses options de cashback sur Vodafone, des contrats glissants d’un mois dans un certain temps et une offre de données illimitée de trois qui refuse simplement de laisser quoi que ce soit d’autre, il y a beaucoup de bons choix en ce moment.

Toujours à la recherche d'un nouveau téléphone?

Notre top 5 des meilleures offres SIM cette semaine:

1. Données, appels et minutes illimités avec Three:

2. Bon marché … donc très bon marché:

Aucune limite sur votre utilisation des médias sociaux:

4. Flexibilité d’un mois associée à un forfait Big Data:

5. Baissez le prix avec un méga cashback

Offre Vodafone SIM uniquement: sur Mobiles.co.uk | Contrat de 12 mois | 60 Go de données | appels et SMS illimités | £ 20pm + £ 126 cashback

Des deux, c’est l’accord qui garantit la remise la plus importante. Après avoir pris en compte le cashback, vous ne payez effectivement que 9,50 £ par mois, ce qui en fait une bonne affaire pour la quantité de données que vous obtenez. Cependant, comme il s’agit d’une remise en argent par remboursement, vous devrez la réclamer en plusieurs parties tout au long du contrat.

Offre Vodafone SIM uniquement: sur Mobiles.co.uk | Contrat de 12 mois | 60 Go de données | appels et SMS illimités | £ 20pm + £ 90 cashback

Le même accord juste avec une petite baisse du montant de la remise que vous recevez. Alors, pourquoi voudriez-vous opter pour cette option à la place? Le cashback ici est automatique, vous le recevrez donc sans avoir à faire le même niveau de travail que ci-dessus. Après avoir pris en compte ce cashback, vous ne payez effectivement que 12,50 £ par mois.

