Ce sont les derniers jeux Apple Arcade pour iPhone et plus

Apple Arcade a été lancé avec près de 100 titres et le service voit régulièrement de nouveaux jeux ajoutés. Suivez notre guide sur les dernières nouveautés du service de jeu d’Apple.

Vous pouvez en savoir plus sur et télécharger tous les nouveaux jeux en vous rendant dans l’onglet Arcade de l’App Store, puis balayez vers le bas et appuyez sur «Voir tous les jeux». Les jeux les plus récents sont répertoriés en haut.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, Apple Arcade est disponible gratuitement le premier mois, puis 5 $ / mois pour iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV. Les manettes sans fil PS4 et Xbox sont désormais compatibles avec les appareils Apple et certains titres.

2/7: Le nouveau titre de cette semaine est Charrua Soccer. Il propose un gameplay 3D rétro et propose trois modes: match amical, compétitions et match de pénalité.

Vous pouvez choisir joueur contre ordinateur ou joueur contre joueur. Charrua Soccer propose des commandes simples avec un gameplay amusant et stimulant.

1/31: Oups secrets! est arrivé, un jeu de société AR multijoueur.

Oups secrets! est un jeu de réalité augmentée multijoueur local coopératif innovant où les joueurs essaient de s’assurer que l’espion le plus stupide du monde n’est pas détecté.

1/24: Le plus récent titre pour Apple Arcade est Butter Royale, un “combat de nourriture au beurre, style bataille royale!”

Participez au combat culinaire de votre vie dans Butter Royale, un jeu de bataille royale multijoueur, et soyez le dernier debout sur Butter Island. Jouez contre 31 autres joueurs dans des batailles de nourriture au rythme rapide (moins de 5 minutes) à l’aide d’outils de préparation de sauce et de soufflage de baguette!

1/17: Kings of the Castle a été lancé aujourd’hui sur Apple Arcade.

Vitesse à la rescousse dans ce conte de fées multijoueur amusant. Enregistrez le prince avant quiconque utilisant votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Mais attention à leurs sorts.

…

En jouant en tant que princesse, vous devez utiliser votre vitesse, votre courage et votre sens de l’orientation avisé pour sauver le prince. Évitez les pièges, combattez les ennemis, sautez par-dessus les obstacles et collectez des gemmes tout au long de votre voyage pour payer une rançon pour le retour du prince en toute sécurité. Mais faites-le vite. Le dragon a faim!

Kings of the Castle peut être joué en solo ou avec d’autres en mode multijoueur.

1/10: Le dernier titre d’Apple Arcade est No Way Home.

Bloqué dans une étrange galaxie, vous devez vous battre pour survivre en utilisant uniquement votre intelligence, votre vaisseau et votre robot de planification de groupe. Explorez l’univers, liez d’amitié avec des extraterrestres bizarres et explosez à travers des hordes de monstres pendant que vous vous efforcez de trouver un chemin vers la maison.

No Way Home propose des illustrations dessinées à la main, plus de 50 armes, 60 ennemis uniques, un système de mission immersif, des défis quotidiens et plus encore.

1/3: Nouveau aujourd’hui est Doomsday Vault:

Le climat de la Terre s’est effondré et votre mission est de collecter la précieuse vie végétale restante et de la remettre dans la sécurité du Doomsday Vault.

20/12: LEGO Builder’s Journey est arrivé sur Apple Arcade. Voici une description du nouveau titre LEGO:

LEGO Builder’s Journey est une aventure de puzzle artistique et non verbale avec de la musique méditative où les joueurs construisent pour relever des défis, tout en se déplaçant dans de superbes univers construits en briques, qui présentent les possibilités infinies du matériel de jeu créatif et livrent un récit poétique mettant en évidence l’importance du jeu dans vies.

12/12: Apple Arcade a gagné le jeu de hockey d’action crossover Ultimate Rivals: The Rink.

«Nous déchirons le livre de règles du jeu vidéo de sport et le réécrivons pour une nouvelle génération. Nous commençons par le joueur en premier et renforçons leur imagination pour créer l’équipe ultime d’athlètes dans tous les sports, d’une manière que seuls ils peuvent imaginer », a déclaré Ben Freidlin, PDG et fondateur de Bit Fry Game Studios, Inc. et créateur de “Ultimate Rivals”.

12/3: Apple a présenté Towaga: Among Shadows sur sa chaîne YouTube. Le titre avait précédemment été lancé en octobre.

Voici la description du jeu:

Dans Towaga: Among Shadows, vous apprendrez à maîtriser la lumière afin d’exorciser des hordes de créatures enragées fermement déterminées à vous déchirer en lambeaux. Votre habileté et votre persévérance seront mises à rude épreuve tout en combattant à pied dans la jungle ou en planant dans le ciel au-dessus des sommets des temples les plus hauts.

27/11: Le titre le plus récent est un RPG de Cartoon Network basé sur la série Steven Universe.

Libérez la lumière – «Rejoignez les Crystal Gems pour le RPG mobile ultime. Il est temps de libérer la lumière! ”

26/11: Apple a partagé une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube mettant en évidence les dernières versions…

15/11: Les nouveaux titres incluent:

Rosie’s Reality – «Une aventure de puzzle unique et atmosphérique pour les familles et les amis. Jouez à l’écran ou découvrez la réalité augmentée et découvrez comment les objets virtuels prennent vie. »

Plus à venir aujourd’hui?

11/8: De nouveaux jeux cette semaine amènent Apple Arcade à franchir le cap des 100 titres:

11/1: Les sorties de cette semaine sont:

25/10: Cinq nouveaux titres incluent aujourd’hui:

10/18: Quatre nouveaux jeux ont été lancés sur Apple Arcade:

10/11: Apple a annoncé aujourd’hui de nouveaux jeux pour son service d’abonnement:

Voici un bref résumé de chaque titre:

Décohérence:

Construisez des robots à partir d’une grande variété de composants. Planifiez une stratégie pour vous mener à la victoire. Combattez en tant que pilote pour vos robots dans des matchs PvP passionnants ou testez votre courage dans l’expérience Entropy Tribunals en solo!

DANS LA PLUPART:

Un jeu de plateforme de puzzle atmosphérique, basé sur l’histoire, suivant trois personnages jouables dans une histoire sombre et interconnectée. Dans un vieux château abandonné, vous devrez explorer tous les coins et recoins, éviter la détection, vous frayer un chemin à travers les ennemis et créer des pièges mortels afin d’échapper au mal qui se cache en vous…

Mind Symphony:

Découvrez la musique et le gameplay qui vous affectent émotionnellement et mentalement. Mind Symphony définit un gameplay unique avec des pistes musicales pour créer une expérience qui vous fait vous sentir mieux.

ShockRods:

ShockRods consiste à tirer et à éviter de se faire tirer dessus en sautant et en esquivant. ShockRods propose des jeux en solo et en équipe qui se déroulent dans un environnement naturel et dans les futures arènes sportives. Votre objectif est ShockRods est de marquer des points – en tirant sur vos adversaires et en atteignant des objectifs; marquer des golas, voler le drapeau de l’autre équipe, ou infliger le plus de dégâts… Lorsque vous conduisez votre ShockRod vers VICTORY!

Stèle:

Stela est un jeu de plateforme cinématographique et atmosphérique sur une jeune femme témoin des derniers jours d’un mystérieux monde antique

