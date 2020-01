Ce sont les emojis qui arriveront sur WhatsApp cette année

Le consortium Unicode a annoncé la liste officielle des emojis que nous aurons en 2020, qui sera intégré dans les prochaines versions d’iOS, Android, WhatsApp, Twitter et plus encore. La liste comprend 117 nouveaux emojis parmi lesquels se détachent la «main italienne», le drapeau transgenre, la piñata et les tamales mexicains.

La version 13.0 révélée par le consortium comprend 62 nouveaux emojis et 55 variations de sexe et de teint, ainsi que des emojis inclusifs. La liste intègre également le thé de perles (ou le fou), le smoking, le ninja, le cafard, un visage, un câlin qui pourrait remplacer les emoji traditionnels qui ouvrent les bras et bien d’autres qui ne se limitent pas à un seul genre.

Comme avec les versions précédentes, l’apparence dépendra du système d’exploitation, étant celui d’iOS ou de WhatsApp celui qui est le plus attaché à ce que nous avons trouvé sur le site Emojipedia.

Les nouveaux emojis sont attendus arriver au cours du second semestre 2020 avec iOS 14, Android 11 “P” et autres plateformes. Emojipedia rapporte qu’il est possible de publier un aperçu de son apparence sur l’iPhone lors de la Journée mondiale des Emoji, qui se tiendra le 17 juillet.

La localisation par groupes peut être visualisée sur le site Unicode à partir de ce moment.

👇 Plus en hypertexte