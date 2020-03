Ce sont les meilleures applications que les gens téléchargent en raison du coronavirus – .

La propagation du coronavirus mortel transforme profondément la vie quotidienne à travers l’Amérique (et une grande partie du reste du monde), alors que les États et les villes ordonnent de plus en plus aux citoyens de rester chez eux.

Les ordonnances dans ces localités visent à éviter que les systèmes de santé ne soient submergés de cas de coronavirus. Entre-temps, les quarantaines modifient radicalement les emplois de nombreuses personnes, qui sont désormais effectués à domicile dans de nombreux cas.

Voici quelques-unes des meilleures applications que les gens téléchargent en ce moment pour faciliter leur travail, leur divertissement, etc.

Des dizaines d’Américains à travers le pays doivent s’habituer à se cacher chez eux alors que la propagation du coronavirus mortel continue de ravager les États-Unis ainsi que le reste du monde. Cela affecte tout, de notre santé à nos routines quotidiennes, à la façon dont nous vivons, travaillons et jouons, les effets de cette catastrophe se produisant une fois par génération étant comparés à une combinaison des attaques terroristes du 11 septembre et de la Grande Récession. Nous allons nous occuper de cela, en parler et nous attaquer aux conséquences pendant des mois – peut-être des années à venir.

Pour mettre l’accent sur un seul aspect de tout cela, voyons comment les gens ajustent leur travail alors que de plus en plus d’entre nous sont mis en quarantaine. Pour commencer, comme vous pouvez l’imaginer, tout cela a un impact important sur les meilleures applications que les gens téléchargent en ce moment.

Au moment d’écrire ces lignes, les meilleures applications gratuites de l’iOS App Store incluent un mélange d’applications axées sur la productivité – des choses comme Zoom, Google Classroom, Hangouts Meet by Google et Microsoft Teams, qui facilitent les réunions virtuelles – ainsi que des applications d’actualités, des incontournables comme Gmail et des applications de divertissement prisées pour nous aider à maintenir notre santé mentale en ces temps incertains.

Ces meilleures applications incluent:

Zoom

TIC Tac

Coupure de presse

Google Classroom

Hangouts Meet par Google

Équipes Microsoft

Gmail

Disney +

Smartnews

Netflix

Tout cela arrive à un moment où environ 1 Américain sur 5 a reçu l’ordre de son gouvernement de rester chez lui afin que les systèmes de santé locaux ne soient pas submergés par un afflux de nouveaux cas de virus. À New York, par exemple, les travailleurs des entreprises non essentielles ont désormais reçu l’ordre de rester chez eux, selon une conférence de presse vendredi du gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

Cet ordre fait suite à un jour plus tôt du gouverneur de Californie Gavin Newsom, disant essentiellement à ses 40 millions d’habitants la même chose. Ensemble, les populations des deux États approchent 59 millions de personnes, soit près de 1 Américain sur 5.

Cuomo a déclaré qu’il savait que ses actions «entraîneront la fermeture d’entreprises. Ils obligeront les employés à rester à la maison. Je comprends que. Ils causeront beaucoup de malheur. Je le comprends aussi. ” Cependant, «j’accepte l’entière responsabilité. Si quelqu’un est malheureux, si quelqu’un veut blâmer quelqu’un ou se plaindre de quelqu’un, blâmez-moi. Personne d’autre n’est responsable de cette décision. »

