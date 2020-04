Ce sont les meilleurs étuis et accessoires iPhone SE disponibles maintenant

Le nouvel iPhone SE sera disponible en précommande à partir de demain, avec des prix. Même si l’iPhone SE présente un design résistant à l’eau plus durable, vous voudrez probablement toujours un étui pour protéger votre nouvel appareil. Poursuivez votre lecture en rassemblant certains des meilleurs étuis iPhone SE actuellement disponibles.

Détails de l’iPhone SE

Tout d’abord, un petit rappel sur l’iPhone SE 2020. Il dispose d’un écran de 4,7 pouces avec un design presque identique à l’iPhone 8. Au lieu de Face ID, vous obtenez un bouton d’accueil avec Touch ID pour l’authentification biométrique. Plus de détails sur l’iPhone SE:

Les précommandes débutent le vendredi 17 avril à 5 ​​h 00 HAP / 8 h 00 HAE

La livraison commence le vendredi 24 avril

Au prix de 399 $, 449 $ et 549 $

Options de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go

Options de couleur rouge, noir et blanc

Meilleures offres de précommande iPhone SE: gratuit avec échange, carte-cadeau de 50 $, plus

Comment échanger ou recycler votre ancien iPhone et passer à l’iPhone SE

Maintenant, voici quelques-uns des étuis iPhone SE qui sont déjà disponibles à la commande pour votre nouvel iPhone SE brillant.

Qu’en est-il des coques iPhone 8?

Tout d’abord, il est important de souligner que les coques conçues pour l’iPhone 8 conviennent également parfaitement à l’iPhone SE. Cela a du sens car les deux appareils sont identiques en termes de conception, les principales différences étant sous le capot.

Cela signifie que si vous avez déjà des étuis pour l’iPhone 8, vous pouvez les utiliser avec le nouvel iPhone SE. Si vous voyez une liste pour un étui iPhone 8, cela fonctionnera également pour votre nouvel iPhone SE.

Meilleurs coques iPhone SE

Spigen

Spigen est un fabricant d’accessoires iPhone de longue date, et la société est en pleine force avec une gamme complète d’étuis pour le nouvel iPhone SE. Voici quelques-unes de nos options préférées de Spigen:

Mous

Mous fabrique certains des étuis iPhone les plus uniques, fabriqués à partir de matériaux comme le bambou. Voici quelques-uns de nos favoris qui fonctionnent avec le nouvel iPhone SE:

Moshi

La large gamme de coques iPhone 8 de Moshi fonctionnera parfaitement pour votre nouvel iPhone SE. Rendez-vous ci-dessous pour nos favoris, y compris des choix résistants aux chutes et plus encore.

TORRAS

Si vous cherchez un étui iPhone SE aussi fin et léger que possible, les étuis TORRAS sont quelques-unes de vos meilleures options. Les prix commencent à moins de 10 $ avec de nombreuses options de couleurs différentes:

Équipement d’armure urbain

Pour certains des cas les plus durables, Urban Armor Gear est l’une des meilleures options. Voici quelques-unes des options les plus populaires pour le nouvel iPhone SE:

Moment

L’iPhone SE dispose d’une configuration d’appareil photo à objectif unique compatible avec la prise en charge de fonctionnalités telles que le mode Portrait. Si vous cherchez à faire passer les choses au niveau supérieur, Moment propose une collection d’accessoires pour le nouvel iPhone SE:

Otterbox

Otterbox est un nom familier pour les accessoires iPhone, et ils sont sans surprise entièrement préparés pour le nouvel iPhone SE. Voici quelques offres de boîtiers Otterbox pour l’appareil:

ESR

ESR propose une large collection de coques iPhone abordables. Voici quelques options polyvalentes pour les utilisateurs d’iPhone SE:

Totallee

Totallee est un autre de nos fabricants de boîtiers ultra-minces préférés, bien qu’ils aient tendance à être un peu plus chers que la concurrence. Voici quelques-uns de nos choix favoris:

Gear4

Gear4 propose une large sélection d’étuis premium pour le nouvel iPhone SE. Voici quelques-unes des meilleures options:

Pomme

Enfin et surtout, Apple propose ses propres coques propriétaires pour le nouvel iPhone SE, disponibles en cuir et en silicone.

Les étuis en cuir pour iPhone SE sont disponibles en trois couleurs pour 35 $: bleu nuit, noir et PRODUIT (ROUGE). Vous pouvez commander les étuis en cuir dès maintenant, les livraisons débutant le 17 avril.

La zone des étuis en silicone pour iPhone SE est également disponible en trois couleurs pour 45 $: sable rose, blanc et noir. Ceux-ci sont disponibles à la commande immédiatement, les premières commandes arrivant le 17 avril.

Autres accessoires iPhone SE dont vous avez besoin

Outre les étuis pour iPhone SE, il y a quelques autres choses que vous voudrez peut-être récupérer pour votre nouvel appareil, en particulier si vous effectuez une mise à niveau à partir de quelque chose comme l’iPhone SE ou l’iPhone 6 d’origine.

En savoir plus sur l’iPhone SE 2020:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: