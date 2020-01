Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020!

Sans doute, les emojis sont venus changer notre vie, vous pouvez pratiquement vous lancer une conversation avec qui vous voulez en utilisant uniquement cet outil (bien qu’il y ait ceux qui le font de cette façon et rien n’est compris) Le point que nous voulons atteindre est que Au-delà d’être des images que tout le monde aime, elles sont devenues un outil de communication.

Au fil des années, l’entreprise qui est chargée de les concevoir et de les mettre en circulation, Unicode, –et avec l’aide des utilisateurs– jeter plus d’émoticônes (comme diraient nos oncles geeks) afin de répondre aux besoins de chacun de nous bien qu’ils ne répondent pas toujours à nos caprices car c’est pratiquement impossible. 2020 ne sera pas l’exception et la société vient d’annoncer les 117 nouveaux emojis qui viendront sur des applications comme WhatsApp et nous sommes sûrs qu’ils les adoreront.

Et c’est qu’il y a pratiquement pour toutes et toutes les situations existantes, selon Emojipedia, nous aurons la possibilité d’utiliser des émojis comme le drapeau transgenre, certains parents nourrissant leurs bébés (avec tout et bouteille), ainsi que deux personnes étreignant – complétant celle déjà Il existait avec un câlin – et la main tant attendue faisant le «geste italien». Comme si cela ne suffisait pas ils ont également décidé d’avoir des emojis plus inclusifs comme celui dans un smoking qui n’a pas de sexe défini, une personne totalement neutre et jusqu’à un mélange entre Père Noël et Mme Claus dans cette catégorie appelé Mx Claus.

La plus grande surprise pour tous les Mexicains est peut-être que nous aurons enfin trois emojis que nous demandions depuis des années et désespérés, un délicieux taco, tamale et une piñata amusante, alors maintenant vous pouvez les utiliser comme s’il n’y avait pas de lendemain. Du côté du repas, il y aura aussi la célèbre fondue, le thé aux bulles et même un poivron vert. Comme nous l’avons dit, il leur arrive tout.

Vous pouvez vérifier ci-dessous chacun des 117 nouveaux emojis qui atteindront nos vies tout au long de cette 2020: