Ce sont les tout premiers beignets verts de Krispy Kreme pour la Saint-Patrick – .

La Saint-Patrick approche à grands pas – c’est en fait une semaine à partir d’aujourd’hui.

Pour entrer dans l’esprit des Fêtes, la chaîne de beignets Krispy Kreme propose pour la première fois des versions vertes de ses beignets classiques. Et en plus de ces variations de beignets comme le chocolat glacé avec du kreme vert et la fraise glacée avec des paillettes du jour de la Saint-Patrick, il y aura également une offre spéciale supplémentaire.

Un «Leprechaun Trap Donut» que Krispy Kreme décrit comme un «pot d’or et rempli d’une irrésistible garniture irlandaise aromatisée au Kreme» sera disponible en quantités limitées dans les magasins américains chaque jour à partir du samedi 14 mars et en passant par St. Patrick’s. Journée.

Le plaisir commence en fait dans les magasins aux États-Unis ce samedi (14 mars) et se poursuivra jusqu’à la Saint-Patrick (17 mars). Lorsque vous visitez un emplacement Krispy Kreme, vous serez accueilli avec des vitrines remplies de ce que la chaîne décrit comme des versions «vertes» des favoris des clients. Cela comprendra des beignets comme le chocolat glacé à la crème verte, la pâte à gâteau avec du glaçage vert, la glace aux fraises avec des paillettes du jour de la Saint-Patrick, les biscuits OREO® et le Kreme avec un filet de glaçage vert, et la crème glacée au chocolat remplie de paillettes de trèfle.

Bien que vous n’ayez pas à posséder la chance des Irlandais pour profiter de ces douceurs sucrées, il existe une création particulière qui sera offerte en quantités limitées chaque jour – le nouveau Leprechaun Trap Donut. Krispy Kreme le décrit comme un “pot d’or et rempli d’une irrésistible garniture irlandaise aromatisée au Kreme”, et seuls “quelques invités très chanceux dans chaque magasin auront la chance d’en attraper un chaque jour”.

Dans une annonce sur les saveurs à durée limitée et la célébration en l’honneur des vacances sur le thème irlandais, le chef de la direction de Krispy Kreme, Dave Skena, a bien sûr décidé de s’essayer à un verset de style limerick: «Aimez-vous les beignets? Les lutins le font certainement. Ils ont transformé tous nos beignets en VERT! Nous en avons même attrapé quelques-uns, et si vous avez de la chance, vous pouvez en attraper un aussi », dit-il dans le communiqué de presse de l’entreprise annonçant les nouvelles saveurs.

Les clients sont également encouragés à utiliser les médias sociaux pour partager comment ils apprécient les beignets de célébration de la Saint-Patrick de Krispy Kreme, surtout s’ils sont parmi les rares à pouvoir essayer le beignet de piège à lutins. Utilisez le hashtag #KrispyKreme et n’oubliez pas de taguer @krispykreme.

Le produit de base de la chaîne, bien sûr, est son beignet Original Glazed®, qui lui a permis de grandir depuis son lancement en 1937 jusqu’à maintenant quelque 12 000 épiceries, dépanneurs et magasins de masse aux États-Unis. La chaîne compte également près de 1 400 magasins de détail dans 33 pays.

