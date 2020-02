Ce sont ses spécifications officielles

Phil Spencer, chef de la division Xbox de Microsoft, a publié un article complet sur Xbox Wire sur ce que les utilisateurs et les développeurs de Xbox Series X (dont le nom officiel est “Xbox” pour sécher), la console de future génération du géant de Redmond.

La première chose qui peut être mise en évidence par les mots de Phil Spencer est l’approche présumée entre les développeurs et les utilisateurs qui apportera la nouvelle génération de jeux vidéo, quelque chose qui influence également les nouveaux services pris en charge dans le cloud. «Le cloud offre une excellente occasion de diffuser des jeux de qualité console et de jouer avec les personnes que vous voulez, où que vous soyez. Et pour beaucoup d’entre nous, rien n’est plus inspirant que le début d’une nouvelle génération de consoles. » Cela n’aurait plus à surprendre l’insistance de Microsoft à proposer une expérience à travers un écosystème, plutôt qu’à travers des produits concrets.

Malgré cela, la Xbox Series X restera un matériel pouvant être acheté par les utilisateurs finaux, il s’agit donc également de parler de ce qu’il apportera aux joueurs. Ici Phill Spencer a commenté que “nous savons que la prochaine génération de consoles devrait établir de nouvelles normes en matière de puissance graphique et de vitesse de traitement, convergeant en jeux qui ont l’air incroyables et se sentent vivants”. Ici, le patron de la Xbox a mis en évidence les «sauts innovants» dans le CPU, le GPU et la technologie de stockage pour offrir «un accès sans friction à de nouvelles histoires et de nouveaux créateurs en permanence». Le programme interne Takehome est ajouté à tout ce qui a été mentionné jusqu’à présent, avec lequel Microsoft a été enthousiasmé par les commentaires reçus.

Xbox Series X: matériel personnalisé, 12 TFLOPS, ombrage à taux variable et lancer de rayons à l’aide du matériel DirectX

Au niveau matériel, la première chose que Phil Spencer a mise en avant a été «le processeur personnalisé de nouvelle génération», mentionnant l’utilisation des architectures Zen 2 pour CPU et RDNA 2 sur GPU (toutes deux d’AMD). Au niveau de la puissance, les 12 TFLOPS (téraflops) du GPU se démarquent, qui selon le patron de la Xbox offrirait deux fois plus de performances que la Xbox One X et huit fois plus que la Xbox One d’origine.

La technologie ombrage à taux variable La propriété exclusive de Microsoft devrait «permettre aux développeurs d’utiliser plus efficacement toute la puissance de la Xbox Series X. Au lieu de dépenser les cycles GPU de manière égale sur chaque pixel de l’écran, ils peuvent hiérarchiser les effets individuels sur les personnages dans des jeux spécifiques ou des objets environnementaux importants ». Cette technique apporterait une plus grande stabilité de cadence et des résolutions plus élevées sans impact sur la qualité de l’image.

Pour sa part, matériel dédié au lancer de rayons utilisé via DirectX offrirait des environnements plus réalistes grâce à des améliorations de l’éclairage et des réflexions. Si la Xbox Series X connaît un succès commercial, cela pourrait accélérer l’adoption de cette technologie sur PC, qui a pour l’instant reçu le soutien de la plupart des utilisateurs malgré tout le battage publicitaire que NVIDIA lui a donné. Le taux d’ombrage variable et le lancer de rayons sont tous deux des caractéristiques héritées de RDNA 2.

Moins de latence, temps de chargement très courts et prise en charge de 120 ips

Phil Spencer a souligné l’utilisation du stockage «SSD de prochaine génération» sur Xbox Series X, ce qui justifie le fait que les mondes des jeux vidéo deviennent plus grands, plus dynamiques et chargés en un instant. En revanche, la caractéristique CV rapide (qui pourrait se traduire par une suite rapide) devrait permettre à l’utilisateur de continuer ses jeux suspendus presque immédiatement, sans avoir à supporter longtemps les temps de chargement.

Un autre aspect qui a fonctionné dans Microsoft est la Dynamic Latency Input (DLI / Dynamic Latency Input), avec laquelle, selon Phil Spencer, ils «optimisent la latence dans le pipeline joueur-console à partir de notre manette sans fil Xbox , qui tire parti de notre protocole de communication sans fil à large bande passante exclusif lorsqu’il est connecté à la console. » De cette façon, ils espèrent synchroniser immédiatement les entrées avec ce qui est affiché.

L’utilisation de HDMI 2.1 Il améliorerait l’expérience de jeu grâce à des fonctionnalités telles que le mode automatique à faible latence (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable, tandis que le support à 120 ips donnerait aux développeurs la possibilité de “dépasser la sortie standard de 60 ips en faveur du réalisme. une action renforcée ou accélérée. “

Compatibilité descendante avec les générations précédentes de Xbox

Phil Spencer a annoncé que la Xbox Series X offrira un support pour «quatre générations de jeux», en référence aux générations précédentes de Xbox. Cela signifie que la console de nouvelle génération de Microsoft sera compatible avec Xbox One X et avec les titres originaux Xbox 360 et Xbox rétrocompatibles. Avec Xbox Game Pass, les utilisateurs “bénéficient de fréquences d’images plus stables, de temps de chargement plus rapides et d’une fidélité et d’une résolution visuelles améliorées, le tout sans travail de développeur”. Les accessoires Xbox One fonctionnent également sur Xbox Series X.

Livraison intelligente c’est une technologie qui vous permet d’acheter un jeu une fois et de savoir s’il est joué sur Xbox One ou Xbox Series X, afin que l’utilisateur obtienne la version correcte du titre pour le modèle de console qu’il utilise. Microsoft s’engage à utiliser Smart Delivery dans tous ses titres exclusifs Xbox Game Studio, y compris Halo Infinite. Cependant, il est important de garder à l’esprit que la fonctionnalité “est disponible pour tous les développeurs et éditeurs, qui peuvent choisir de l’utiliser pour des titres qui seront publiés d’abord sur Xbox One puis sur Xbox Series X”.

Enfin, Phil Spencer a mentionné Xbox Game Pass, le service de jeu par abonnement de Microsoft, qui continuera à étoffer son catalogue, avec des jeux comme Halo Infinite inclus dans sa sortie.

La Xbox Series X place le joueur au centre de tout

Il semble que Microsoft ait mis toute la viande sur le gril pour que la Xbox Series X soit un produit qui offre le meilleur au joueur grâce à une «expérience de jeu haute fidélité introduite dans un design silencieux et audacieux, avec la possibilité de découvrir des milliers de jeux en quatre générations, tous avec plus de jeux et moins d’attente. “

Mais en plus de la console elle-même, et comme nous l’avons mentionné à d’autres occasions, toute cette expérience comprend également des services tels que Xbox Game Pass et Project xCloud, avec un catalogue qui sera nourri avec des productions des développeurs qui sont actuellement sous Xbox Game Studios