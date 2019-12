Ce sont tous les appareils iOS manquants d'Apple

Au cours des 18 derniers mois, nous avons obtenu de nouveaux iPads Pro, de nouveaux iPhones Pro et de nouvelles montres Apple avec des écrans toujours allumés. Quelle que soit la métrique, il s'agit de la meilleure gamme de produits d'Apple.

Mais, comme slam dunk que certains de ces produits sont – ils ne sont toujours pas tous les produits. Même maintenant, à la fin de la décennie, il y a encore de très gros écarts entre l'iPhone, l'iPad, l'iPod – ouais, je l'ai dit – les gammes HomePod, Apple Watch et Apple TV.

Donc, puisque j'ai couvert les Mac manquants dans l'une des vidéos de la semaine dernière, je vais attacher mon moteur de pronostic Destiny, style Escaflowne, et couvrir tous les appareils iOS et iOS-offshoot manquants dans cette vidéo.

iPhone mini

Source: René Ritchie / iMore

Apple a finalement verrouillé sa gamme d'iPhone. L'iPhone 11 revient à 699 $ et l'iPhone Pro à 999 $. Il y a même des rumeurs selon lesquelles un iPhone 9 de style iPhone SE basé sur iPhone 8 ce printemps pourrait glisser sous, peut-être aussi bas que 399 $.

Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

Mais, ce que l'iPhone SE original nous a montré, c'est que certaines personnes ne veulent pas seulement un iPhone moins cher. Ils veulent un iPhone plus petit.

Maintenant, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles il est difficile de fabriquer des téléphones plus petits. La plate-forme iPhone 8 est maintenant entièrement payée, la voie vers l'iPhone 5s était lorsque le SE a été lancé. Faire un tout nouveau design plus petit et moderne apporterait un prix de design moderne.

Certaines personnes s'en moquent, car elles sont prêtes à payer une prime pour les petits. Mais l'autre problème est thermique. Les chipsets modernes qui alimentent les iPhones modernes ont besoin de beaucoup, eh bien, de puissance, sinon vous obtenez des arrêts sur des pointes ou une gestion intense des performances, que nous détestons tous un peu.

Donc, autant que beaucoup aimeraient un iPhone X de taille iPhone 5, je ne pense pas que nous en verrons un de si tôt.

iPhone Fold

Source: René Ritchie / iMore

Je dis cela depuis presque un an déjà – l'histoire de la technologie humaine, des livres aux portefeuilles en passant par les vêtements, l'enfer, les tacos – est pliante. Nous replions les choses et doublons la profondeur pour économiser sur la surface.

Cette année, nous avons tout vu, du stupide Royale Flex Pai au Samsung Galaxy Fold en difficulté, en passant par le Hawai Mate X, maintenant à ne pas faire, à la nostalgie conçue – et spéculée – Moto RAZR – et d'autres concepts en plus. Mais nous n'avons rien vu d'Apple.

C'est parce qu'Apple n'alpha pas en public. Ils ont à peine bêta. Donc, même si j'ai entendu Apple expérimenter les pliables depuis près d'une décennie, je ne pense pas que nous verrons un iPhone qui s'ouvrira sur un iPad tant que la technologie ne sera pas plus mature.

Bien que les rumeurs selon lesquelles Samsung et Corning soient proches du verre flexible signifient que l'attente pourrait ne pas être aussi longue.

iPad mini Pro

Source: René Ritchie / iMore

L'iPad Pro d'origine mesurait 12,9 pouces. Juste après cela, nous en avons eu un à 9,7 pouces qui s'est rapidement transformé en 10,5 puis en 11 pouces. Ce que nous n'avons pas obtenu – ce que nous n'avons jamais obtenu – est un iPad Pro mini de 7,9 pouces. Ou… iPad mini Pro.

Au printemps dernier, nous avons obtenu un iPad mini 5 avec le support OG Apple Pencil, mais pas un avec le nouveau langage de conception Pro ou le nouveau Apple Pencil 2, le A12 ou A13 Bionic, l'écran ProMotion, l'USB-C et toutes les autres cloches professionnelles et des sifflets créatifs.

Certainement pas un avec un mini-clavier intelligent minuscule pour l'accompagner. Ce qui semble ridicule, mais c'est totalement le genre de problème que j'aimerais voir Apple essayer de résoudre.

Étrangement, à cause du clavier, je ne pense pas que nous verrons un iPad mini Pro… Pro mini? Bientôt. Mais j'aimerais vraiment.

PC iPad

Source: iMore / Rene Ritchie

L'iPad Pro est une tablette qui peut se convertir en une sorte d'ordinateur portable, ce qui est l'opposé de la gamme d'ordinateurs portables Surface de Microsoft qui peut se convertir en une sorte de tablette. Mais Microsoft se penche si fort dans cet angle PC qu'ils ont également le Surface Laptop, qui est un clapet traditionnel, et le Surface Studio, qui est un ordinateur de bureau tout-en-un de style iMac.

Apple avait probablement des ordinateurs portables iOS fonctionnant dans le laboratoire depuis presque aussi longtemps qu'ils avaient des iPads. Si vous allez tester des Mac sur ARM, vous allez également tester iOS sur Mac, après tout. Et je pense que les ordinateurs portables iOS tiendraient en fait beaucoup d'attrait pour tout le monde, de l'éducation aux cadres. Les personnes qui doivent actuellement se contenter de ChromeBooks ou de MacBook 12 pouces hors production.

À l'autre extrémité se trouvent des professionnels de la création pour lesquels l'iPad 12,9 pouces actuel n'est tout simplement pas assez grand, et l'iMac actuel n'est tout simplement pas multi-touch ou compatible avec l'Apple Pencil.

Ces deux produits sont si spécialisés et les Mac ARM sont probablement si proches que je ne m'attends pas à les voir bientôt. Mais je pense que des marchés très spécifiques aimeraient déjà les voir.

iPod touch Pro

L'iPod touch était l'iPhone pour les personnes qui ne voulaient pas ou n'avaient pas besoin d'un téléphone, et le moyen le moins cher d'accéder à l'App Store. Ces deux choses sont toujours vraies, et vous pouvez toujours obtenir un iPod touch de style iPhone 5 avec des internes renforcés pour 199 $, mais ce n'est plus moderne et certainement pas sexy.

Alors, imaginez plutôt un iPod touch Pro de style iPhone Pro avec un langage de conception de style iPad Pro et toute la puissance dont il a besoin pour être un jeu mobile, un divertissement mobile et une puissance de caméra mobile.

Il y a peut-être un iPhone 11 plus petit et moins cher et une version iPhone 11 Pro plus grande et plus chère. Même si vous avez un iPhone dans votre autre poche, mais surtout si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement filmer tous vos Instas, obtenir tous vos iMessages, jouer à tous vos Apple Arcade et regarder tous vos TV + et chaînes, où que vous soyez, puis connectez-le au style Switch et continuez à jouer lorsque vous rentrez chez vous.

C'est un tel chevauchement avec l'iPhone que je ne pense pas que nous le verrons, au moins autant, d'une entreprise qui a déjà l'iPhone. Mais dans un monde où l'iPod était traité comme si l'iPhone n'existait pas? Je pense que nous verrions exactement cela.

HomePod mini et Théâtre

Source: René Ritchie / iMore

J'ai déjà fait une vidéo entière sur les HomePod manquants, je vais donc lier cela dans la description. Mais c'est presque un an plus tard et nous n'avons pas vu beaucoup de mouvement sur la gamme HomePod au-delà des prix plus bas, donc il vaut la peine de le répéter.

Les minis HomePod seraient un excellent moyen d'introduire plus d'appareils éloignés dans des pièces de plus en plus petites, et le cinéma HomePod serait juste l'accompagnement parfait de Dolby Atmos pour la Dolby Vision de l'Apple TV 4K et tout le contenu audio HDR et spatial incroyable qu'il diffuse.

La technologie HomePod a fait tout, des nouveaux haut-parleurs iPhone et MacBook Pro aux nouveaux AirPods Pro, tellement mieux que tout ce qui l'a précédé, il serait dommage que le HomePod lui-même n'en bénéficie pas et ne s'améliore pas.

Encore une fois, je m'y attendrai quand je le verrai.

Apple (Watch) Band

Source: René Ritchie / iMore

Apple a fabriqué l'iPod. Ensuite, Apple a fabriqué l'iPod mini et l'a tué avec l'iPod nano. Ensuite, Apple a fait l'iPod shuffle. Et tué tout cela avec l'iPhone et l'Apple Watch. Mais, même si Apple a maintenant la montre Series 3 à partir de seulement 199 $, ils n'ont pas encore vraiment appliqué la stratégie iPod à aucun autre produit, y compris la montre.

Et, on dirait qu'il pourrait y avoir de la place sous la montre, peut-être à 99 $, pour quelque chose de plus proche du Shuffle. Non, pas quelque chose qui vous montre un moment aléatoire ou vous donne des séances d'entraînement aléatoires, bien qu'il y ait certainement un partenariat cross-fit quelque part.

Mais juste un groupe, dans des palettes et des styles annuels, qui fait un sous-ensemble de choses Apple Watch, assez pour donner aux gens qui ne veulent pas de montre mais qui veulent des fonctionnalités de santé et de fitness, un moyen d'entrer dans l'écosystème.

Il est fort possible qu'Apple fasse baisser le prix de la montre si bas qu'il ne laisse aucune place fonctionnelle en dessous pour un Apple Band, mais si Apple veut vraiment intégrer la santé et la forme physique, et c'est l'héritage pour lequel ils veulent être connus, en explorant même un plus grand nombre d'appareils grand public est tout simplement le genre de sens qui le fait.

Dongle Apple TV

Source: René Ritchie / iMore

Google a le Chrome Cast. Amazon a le FireStick. J'ai fait une vidéo entière sur la façon dont un dongle Apple TV serait cool, en particulier pour les voyages, donc je lierai cela dans la description également.

Mais nous sommes actuellement dans une position intermédiaire étrange où Apple étend son propre contenu original, en particulier TV + mais incluant Arcade, mais également en partenariat avec des rivaux qui étaient autrefois comme Samsung et Roku et Amazon pour intégrer ce contenu dans ces appareils rivaux.

Je pense toujours qu'il y a de la place pour une clé Apple TV. Premièrement, si cela pouvait vous permettre de jouer ou de diffuser des jeux Apple Arcade sur n'importe quel écran, ce que Apple n'a encore fait avec aucun rival. Et deuxièmement, car même si certaines personnes font confiance aux applications d'Apple sur d'autres appareils, il y a juste plus de confiance en matière de confidentialité avec le logiciel Apple sur les propres appareils d'Apple.

Et une clé Apple TV est ce qui vous permettrait d'avoir vos affaires quel que soit l'appareil ou l'endroit où vous allez.

Principale

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.