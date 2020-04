Ce SSD PCIe de 4 To peut donner à votre ordinateur portable Windows la sensation d’un MacBook Pro

L’Apple MacBook Pro 16 détient toujours des droits de vantardise en ce qui concerne la capacité de stockage maximale disponible dans un ordinateur portable traditionnel.

Apple utilise une approche propriétaire, branchant des puces de mémoire directement dans la carte mère pour atteindre un énorme 8 To de stockage, tandis que seule une poignée de fournisseurs proposent même des SSD PCIe de 4 To.

OWC a récemment rejoint Sabrent en tant que seul deuxième fournisseur à proposer un SSD NVMe PCIe M2.2280 de 4 To. L’Aurora P12 d’OWC coûte 1149,88 $, tandis que l’offre de Sabrent, connue sous le nom de Rocket, est disponible pour seulement 849,99 $ sur Amazon (environ 690 £ / 1335 AU $).

Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que vous pouvez en brancher deux sur un ordinateur portable Windows pour correspondre à la capacité de 8 To du MacBook Pro.

Clients internationaux

Malheureusement, Amazon ne livre pas dans le monde entier, donc les clients internationaux peuvent avoir à utiliser un service de transfert de colis spécialisé s’ils veulent profiter de la transaction.

Il n’y a qu’un seul fournisseur d’ordinateurs portables dans le monde (Eurocom), à notre connaissance, qui regroupe ses ordinateurs portables avec ces disques de 4 To – et ils ne sont ni aussi bon marché ni aussi portables que la station de travail mobile mince et mince d’Apple.

Apple facture 6 099 $ pour le MacBook Pro 16 pouces le plus haut de gamme, tandis que Dell a malheureusement cessé de pousser le SSD PCI NVMe 2 To avec son ordinateur portable XPS 15 de 64 Go.

Vous avez trouvé une meilleure offre?

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

Quant au Sabrent Rocket, il s’agit d’un modèle x4 fourni avec le logiciel Acronis True Image, le flash BICS3 de Toshiba et le propre contrôleur RKT303 de Sabrent. Ses performances peuvent atteindre jusqu’à 3450 Mo / s (lecture) et 3000 Mo / s (écriture).

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un SSD Gen 3 plutôt que d’un SSD Gen 4.