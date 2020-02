Ce super SSD Samsung de 31 To est désormais presque abordable

Cela fait près de cinq ans que Samsung a dévoilé sa gamme de SSD PM1643, et pendant ce temps, le prix moyen de son modèle de capacité la plus élevée (le MZILT30THMLA de 30,72 To) n’a cessé de chuter, en ligne avec l’industrie dans son ensemble.

Vous pouvez désormais acheter le lecteur pour seulement 8 379 $ (environ 6 500 £) auprès du détaillant en ligne américain Serversupply, après une remise de 2% appliquée à la caisse.

À un peu plus de 270 $ par To, le disque dur de Samsung est environ trois fois plus cher que les SSD d’entrée de gamme de qualité grand public, ce qui en fait un accord très abordable.

Mais cette pulsion est tout à fait différente; il n’utilise pas le connecteur SATA habituel, optant plutôt pour l’interface SAS de niveau entreprise.

Samsung affirme qu’il peut atteindre des vitesses de lecture / écriture aléatoires allant jusqu’à 400K / 50K IOPS avec des vitesses de lecture / écriture séquentielles de 2,1 et 1,7 Go / s respectivement.

Destiné aux centres de données, il est livré avec une garantie de cinq ans avec un maximum d’écriture d’un lecteur par jour (essentiellement une pétaoctet d’écriture par mois).

Remarque, bien que le lecteur ait la largeur standard (2,5 pouces), il est beaucoup plus épais que le 9,5 mm habituel.