Ce superbe design iPhone 12 Pro pourrait vous épater – .

La date de sortie de l’iPhone 12 d’Apple est encore dans plus de 5 mois, et c’est si les choses se passent comme prévu et que la nouvelle pandémie de coronavirus n’entraîne finalement aucun retard.

Bien que les modèles d’iPhone de prochaine génération ne soient pas encore officiels, de nombreux détails sur les nouveaux téléphones ont déjà été divulgués à partir de sources fiables.

Une nouvelle visualisation de l’iPhone 12 Pro va encore plus loin que prévu Apple cette année, et nous ne pouvons pas arrêter de le regarder.

La sortie de la prochaine génération d’iPhone 12 d’Apple semble menacée en raison de la nouvelle épidémie mondiale de coronavirus. Les choses semblent enfin être sous contrôle pour la plupart en Chine, où se déroule l’essentiel de la fabrication d’iPhone d’Apple. Des quarantaines strictes et des mesures de test approfondies en Chine ont finalement ralenti la propagation de la maladie potentiellement mortelle. Aux États-Unis, cependant, nous ne sommes même pas près de voir la lumière au bout du tunnel. Certains experts pensent qu’il nous reste encore entre 3 et 5 semaines avant de voir l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, ce qui serait dévastateur compte tenu de la gravité des choses déjà dans de nombreuses régions. Au moment d’écrire ces lignes, le nombre de cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis était près du double du nombre de cas signalés en Chine, et nous ne testons toujours qu’une fraction des personnes chaque jour qui essaient de se faire tester après avoir montré symptômes.

En un mot, on ne sait pas ce qui pourrait arriver dans 5 jours, encore moins dans 5 mois. De nouveaux rapports semblent apparaître chaque jour en ce moment qui font des réclamations dans un sens ou dans l’autre concernant les retards potentiels de l’iPhone 12, et nous ne saurons jamais quelles réclamations sont correctes car c’est une situation fluide et les choses pourraient changer une douzaine de fois d’ici à septembre . Cependant, nous savons probablement à quoi ressembleront les prochains nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro d’Apple.

L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, est la principale source d’informations privilégiées sur les plans d’Apple depuis des années et il a beaucoup partagé sur la série iPhone 12. En fait, il a commencé à divulguer des informations sur l’iPhone 12 avant même la sortie de l’iPhone 11.

Selon Kuo, la série iPhone 12 d’Apple ne comprendra pas les trois modèles d’iPhone que nous attendons. Au lieu de cela, Apple lancera en fait quatre nouveaux modèles phares d’iPhone, y compris deux appareils iPhone 12 et deux modèles iPhone 12 Pro haut de gamme avec plus de RAM, des caméras arrière à triple objectif plus un capteur ToF et un matériel plus premium par rapport aux deux modèles inférieurs. modèles de coûts. Voici un graphique qui montre la répartition:

Les nouveaux modèles d’iPhone 12 disposeraient d’une prise en charge 5G ainsi que d’écrans OLED améliorés et d’un tas de nouvelles fonctionnalités astucieuses. Une chose qu’ils n’incluront pas est une caméra frontale et d’autres capteurs intégrés sous une zone active de l’écran. Ils ne disposeront pas non plus d’un système de caméra arrière à cinq objectifs avec un capteur LIDAR et un téléobjectif 5x. Il n’y aura pas de curseur de volume tactile sur le côté des nouveaux modèles d’iPhone 12, et ils n’abandonneront pas l’encoche en haut de l’écran à l’avant. Une nouvelle série de maquettes iPhone 12 Pro a cependant toutes ces choses, et cela pourrait vous épater.

Un graphiste du nom de Donel Bagrov s’est rendu à Behance pour partager sa vision d’un iPhone 12 Pro qui a encore plus de punch que la grande mise à niveau qu’Apple est prévue plus tard cette année. Sa vision est ancrée dans la réalité, avec un design global qui ressemble en effet beaucoup aux téléphones de la série iPhone 12 Pro que nous attendons tous d’Apple en septembre. Le résultat est une interprétation étonnante qui prend ce que nous savons de l’iPhone 12 et le suralimente. Apple n’annoncera rien d’officiel concernant l’iPhone 12 avant la fin de l’été au plus tôt, alors consultez la page Behance de Bagrov en attendant.

