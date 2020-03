Ce superbe moniteur professionnel de 49 pouces possède 3 fonctionnalités que tous les écrans devraient avoir

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un téléviseur 4K de 50 pouces pour moins de 200 $ de nos jours qui peut également servir d’écran d’ordinateur de manière transparente. Ainsi, payer plus de cinq fois ce montant pour un écran plus petit peut sembler contre-productif.

Cependant, le Philips Brilliance 499P9H ne ressemble à aucun autre moniteur sur le marché et est en vente sur Amazon pour seulement 1065 $, avec une garantie de quatre ans (environ 870 £ / 1900 AU $).

Destiné à un public professionnel, le Brilliance 499P9H regorge de fonctionnalités, mais nécessitera beaucoup d’espace de bureau. Après tout, il s’agit d’un écran de 49 pouces avec une résolution d’écran de 5120×1440 pixels (ou double QHD) et un rapport d’aspect 32: 9 – non seulement très large, mais également très incurvé.

Il y a aussi plus à ce moniteur qu’il n’y paraît. regardez attentivement en haut et vous trouverez une webcam contextuelle qui vous permet de vous connecter via la reconnaissance faciale Windows Hello. Les utilisateurs professionnels apprécieront également l’inclusion d’un KVM, qui permet de connecter deux ordinateurs au même écran.

Il dispose également d’une station d’accueil USB Type-C intégrée qui peut fournir jusqu’à 65 W de puissance – assez pour des appareils tels que le Dell XPS 13 mais probablement pas pour le MacBook Pro 16 – et possède un total impressionnant de 10 ports.

Deux haut-parleurs intégrés devraient offrir une expérience audio équitable et il y a même un microphone à des fins de vidéoconférence.

Remarque, tandis qu’Amazon expédie dans le monde entier, des taxes ou des frais d’expédition supplémentaires peuvent vous être facturés selon votre emplacement.