Ce symptôme courant dont tout le monde s’inquiète n’est généralement pas causé par le coronavirus – .

Une nouvelle étude COVID-19 qui a révélé la perte d’odeur et de goût pendant est un symptôme probable de la nouvelle infection à coronavirus a également trouvé des preuves qui disent qu’un mal de gorge n’est pas nécessairement associé à la maladie.

Des chercheurs de l’UC San Diego Health ont découvert que les patients qui incluaient un mal de gorge parmi leurs symptômes étaient plus susceptibles d’être COVID-19 négatifs.

Une nouvelle étude qui a tenté de déterminer si l’un des nouveaux symptômes de coronavirus les plus étranges est statistiquement pertinent pour le dépistage a révélé que les personnes qui subissent une perte d’odeur et de goût sont plus susceptibles d’être positives pour COVID-19 que d’avoir une maladie différente. La déficience sensorielle a été associée au COVID-19 dans divers pays, les médecins observant le symptôme chez bon nombre de leurs patients. Les chercheurs ont examiné le tissu olfactif et ont déterminé que le virus du SRAS-CoV-2 peut s’attacher à des cellules spécifiques aussi rapidement qu’il se lie aux cellules pulmonaires.

Les chercheurs de UC San Diego Health ont également déterminé que les patients qui se remettent de COVID-19 retrouveront leur odorat et leur goût entre deux et quatre semaines après l’infection. Mais ils ont également fait une autre découverte surprenante sur l’un des symptômes que vous pourriez associer à COVID-19: Un mal de gorge ne pointe pas toujours vers une infection à COVID-19.

La fièvre, la toux, l’essoufflement et la fatigue sont les symptômes les plus courants du COVID-19, et la perte d’odeur et de goût ne fait pas cette liste. Mais un mal de gorge sonne comme un symptôme qu’un virus respiratoire provoquerait, et certains patients COVID-19 en souffrent. Cela dit, les chercheurs de UC San Diego Health ont constaté que la plupart des patients positifs pour COVID-19 qu’ils avaient interrogés n’avaient pas mal à la gorge.

L’altération de l’odorat et du goût était indépendante et fortement associée à la positivité de Covid-19 […] alors que le mal de gorge était associé à la négativité de Covid-19. […]

Le mal de gorge était associé à la négativité de Covid-19 (60% contre 32% chez les patients Covid-19 positifs)

Les chercheurs ont découvert que les patients COVID-19 négatifs étaient quatre à cinq fois plus susceptibles de signaler un mal de gorge que les patients COVID-19 positifs. Cela est particulièrement pertinent car la saison du rhume des foins démarre dans de nombreuses régions des États-Unis; un mal de gorge et une congestion sont des symptômes improbables d’une nouvelle infection à coronavirus.

L’étude a porté sur 1480 patients présentant des symptômes pseudo-grippaux soupçonnés d’avoir COVID-19. Sur ces personnes, 102 seulement ont été testées positives. L’étude a ensuite inclus les réponses de 59 patients COVID-19 et 203 personnes qui souffraient d’autres maux. Le nombre de répondants peut sembler limité, mais la plupart des recherches sur COVID-19 incluent des tailles d’échantillon limitées à ce stade. Contrairement à d’autres études qui n’ont pas fait l’objet d’un examen par les pairs, les recherches de UC San Diego Health ont fait l’objet d’un examen approfondi par les pairs et attendent leur publication finale dans le Forum international des allergies et de la rhinologie.

La plupart des patients COVID-19 de l’étude étaient des personnes qui ont développé une version plus douce de la maladie, qui ne nécessitait pas d’oxygénothérapie ni d’intubation et de ventilation. La plupart des patients n’ont pas non plus dû être hospitalisés.

Les chercheurs ont conclu que les professionnels de la santé devraient inclure des questions sur la perte d’odeur et de goût dans leurs projections de COVID-19. Le symptôme inhabituel pourrait les aider à découvrir et à isoler les patients avant que les résultats du test ne soient publiés. «Nous espérons qu’avec ces résultats, d’autres institutions suivront et non seulement listeront l’odeur et la perte de goût comme symptôme de COVID-19, mais l’utiliseront comme une mesure de dépistage du virus à travers le monde », a déclaré Carol Yan, oto-rhino-laryngologiste et chirurgien de la tête et du cou à UC San Diego Health.

Si vous ressentez un mal de gorge ainsi que d’autres symptômes qui pourraient indiquer une infection par COVID-19, vous devriez toujours consulter un médecin et vous faire tester pour le nouveau coronavirus si possible.

