ce téléphone portable pèse 31 grammes et coûte 53 euros

Voici vraiment une solution bucking, c’est le nouveau-né de Zini Mobiles, lo Zanco Tiny T2.

Contre tendance puisque le marché, comme nous le voyons, a des modèles avec des écrans toujours comme colonne vertébrale plus grand et avec plus de fonctionnalités.

Dans ce cas, le fabricant basé à Shenzhen a décidé de proposer une solution minimal, dans tous les sens, avec des dimensions comparables à celles d’une pièce.

Voici les fonctionnalités du mini smartphone

Zanco Tiny 2 mesure 61 x 30 x 16,5 mm et pèse 31 grammes seulement.

Le petit téléphone portable sera livré avec un écran de un pouce, Ram da 128mb, une mémoire interne extensible via MicroSD jusqu’à 32 Go et une batterie de 500mAh, qui peut offrir une autonomie égale à environ 20 jours.

Le téléphone portable qui ressemble presque à un jouet pour enfant en offre même un connectivité Bluetooth 3.0, radio FM et prise casque 3,5 mm ainsi que la possibilité de jouer des titres historiques comme Tetris et serpent, avec de la cerise sur le gâteau, pouvoir envoyer un MMS.

Dédié à cette petite gamme d’utilisateurs qui est restée liée au monde pré-smartphone, le petit téléphone mobile réunit tout ce qui c’est essentiel, ne nécessitant pas un budget haut de gamme, en fait, pour le ramener à la maison sera suffisant 53 euros.

Un constat incontestablement extravagant, mais qui trouvera sûrement de l’enthousiasme chez les utilisateurs qui recherchent la simplicité et l’essentialité ou qui ne sont peut-être pas capables de gérer des smartphones trop avancés avec trop de fonctionnalités, comme la gamme d’utilisateurs très vieux.