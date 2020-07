ce téléviseur Roku de 50 pouces est en vente pour seulement 249,99 $ chez Best Buy

L’événement de vente de télévision du 4 juillet est une opportunité fantastique de marquer des baisses de prix massives sur les téléviseurs les plus vendus. L’une des meilleures offres que nous ayons vues est ce téléviseur 4K Westinghouse de 50 pouces qui est en vente pour seulement 249,99 $ (au lieu de 299,99 $). C’est une remise de 50 $ et un prix incroyable pour un téléviseur 4K de taille moyenne avec des capacités intelligentes.

Le téléviseur intelligent Westinghouse intègre l’expérience Roku TV, qui vous permet de diffuser du contenu à partir de vos applications préférées comme Disney +, Netflix, Hulu, etc. Le téléviseur Ultra HD comprend également une télécommande vocale avec Amazon Alexa et l’assistant Google afin que vous puissiez utiliser votre voix pour lancer des applications, rechercher des titres, écouter de la musique et contrôler des appareils intelligents pour la maison. Vous vivrez également une expérience de visionnement premium grâce à la qualité d’image 4K Ultra HD et Dolby Audio.

La vente du 4 juillet de Best Buy se termine demain, vous devriez donc profiter de cette offre incroyable avant qu’il ne soit trop tard.

Vente TV du 4 juillet:

Téléviseur intelligent UHD 4K Roku de Westinghouse de 50 pouces: 299,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Une affaire fantastique! Vous pouvez obtenir le téléviseur 4K 50 pouces Westinghouse en vente pour seulement 249,99 $ lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. Le téléviseur intelligent possède l’expérience Roku intégrée qui vous permet de diffuser à partir d’applications comme Disney +, Netflix, Hulu, etc.

Voir l’offre

Découvrez ci-dessous les meilleures ventes du 4 juillet qui se déroulent en ligne.

Vous pouvez voir notre guide du meilleur Vente du 4 juillet événements et découvrez d’autres offres dans notre tour d’horizon de Vente du 4 juillet de Best Buy.

Achetez plus d’offres TV avec notre liste des meilleures offres et ventes de téléviseurs qui se produisent maintenant.