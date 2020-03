Ce test de coronavirus nous fera savoir quand nous pourrons revenir à la normale – .

La nouvelle éclosion de coronavirus peut être contrôlée par des mesures strictes de distanciation sociale combinées à des tests approfondis qui cartographient la gravité de l’épidémie.

Un deuxième test doit être effectué sur les patients récupérés pour tester l’immunité au COVID-19.

Le test pourrait aider les gouvernements à réduire les restrictions sur certaines régions, car les patients qui ont récupéré pouvaient retourner au travail sans risquer de se réinfecter.

Combien de temps l’économie américaine peut-elle rester fermée à cause du coronavirus? Aussi longtemps que cela prend, disent de nombreux experts en santé. Jusqu’à Pâques, le président Trump le souhaite. Comme lui, de nombreux responsables à travers le monde peuvent craindre que des fermetures strictes et des quarantaines aient un impact massif sur l’économie plus elles dureront. Le Royaume-Uni a tenté d’immuniser le troupeau avant de se rendre compte que la stratégie était vouée à tuer d’innombrables patients COVID-19. Il a pivoté vers une distanciation sociale pour tenter d’aplanir la courbe du nouveau coronavirus.

Plus nous restons à l’intérieur et évitons les autres, plus nous achetons de temps pour ceux qui sont infectés et qui ont besoin d’être hospitalisés. Le temps joue également en faveur des systèmes médicaux et des gouvernements qui se démènent pour faire face à la pandémie. Plus d’équipements de protection individuelle, plus de ventilateurs et plus de tests pour le nouveau coronavirus sont nécessaires, ainsi que des mesures pour soutenir les millions de personnes qui ont perdu leur emploi au cours des dernières semaines.

Il s’avère qu’un test pour détecter tôt le virus COVID-19 n’est pas le seul dont nous avons besoin. Il existe un deuxième test qui non seulement signalerait qu’il est sûr de redémarrer l’économie, mais nous aiderait également à déterminer si nous devrons combattre à nouveau le SRAS-CoV-2. C’est aussi un test qui pourrait sauver des vies. C’est le test d’immunité.

Il y a deux façons de devenir immunisé. La première est immédiate: vous êtes infecté, votre corps combat la maladie par lui-même ou à l’aide de soins médicaux, et vous récupérez. Les scientifiques ont déjà prouvé que le système immunitaire combat le virus comme la grippe dans les cas d’intensité légère à modérée. Une autre étude a montré que les singes qui se sont remis de COVID-19 ne développeront pas la maladie après avoir été en contact avec le nouveau coronavirus une deuxième fois. L’autre méthode consiste à acquérir l’immunité via un vaccin ou une transfusion de plasma d’un survivant. Les vaccins sont dans au moins un an, tandis que les traitements au plasma ne sont pas largement disponibles pour le moment.

Plus il y a de personnes immunisées, moins il est probable que d’autres personnes soient infectées et plus l’économie peut rouvrir rapidement. Cependant, nous n’avons toujours aucune idée de la durée de l’immunité contre le SRAS-CoV-2. Nous avons besoin de plus de temps pour étudier cet aspect de COVID-19. Il peut s’agir d’une immunité de courte durée, comme c’est le cas avec l’immunité après la grippe. Ou cela peut durer des années. Nous ne savons tout simplement pas.

Par conséquent, le deuxième test COVID-19 dont nous avons besoin est un test sanguin qui peut rapidement découvrir si vous avez des anticorps contre le nouveau coronavirus. Ces tests devraient être administrés en masse à l’avenir à tous les survivants, qu’ils se soient rétablis à domicile ou assistés par des professionnels de la santé. Mais de tels tests n’existent pas encore.

Des tests sérologiques à la recherche d’anticorps spécifiques liés à l’immunité aux coronavirus sont en cours de développement et sont déjà déployés à grande échelle à Singapour. Le pays est dans une position unique pour permettre des tests COVID-19 à grande échelle ainsi que des tests d’immunité. Des pays plus peuplés comme les États-Unis auront besoin d’un plus grand nombre de tests.

De nombreux tests sont déjà en préparation, a rapporté Wired il y a quelques jours. Mais ces tests doivent être parfaits pour éviter toute sorte de faux résultats.

“Nous examinons actuellement un essai des États-Unis, deux d’Europe et deux de Chine”, a déclaré Elitza Theel, directrice de la microbiologie clinique de la Mayo Clinic. “Il y a un besoin pour cela, donc une fois que nous en aurons identifié un qui nous semble approprié, nous commencerons à proposer les tests.” Elle a expliqué que ces tests ne devraient être effectués que sur des patients rétablis, entre 8 et 11 jours après l’infection, afin que les anticorps puissent être détectés.

Une fois qu’un test d’immunité est choisi et déployé, les personnes se battant sur les lignes de front doivent être testées pour l’immunité. «Ces personnes pourraient alors remplir en toute sécurité des fonctions essentielles au sein de la communauté sans craindre d’être réinfectées», a déclaré Marc Lipsitch, professeur d’épidémiologie à la Harvard School of Public Health. “C’est la première et peut-être la chose la plus importante.”

La durée de l’immunité est une autre question à laquelle les tests sérologiques répondront. Ceux qui ont été infectés par le SRAS ont été vaccinés pendant 8 à 10 ans. Les survivants du MERS ont cependant obtenu une protection beaucoup plus courte. Vineet D. Menachery, virologue de l’Université du Texas à Galveston, a déclaré au New York Times que l’immunité contre le nouveau coronavirus pouvait durer au moins un à deux ans. Bien que cela ne soit pas garanti.

Florian Krammer, microbiologiste de l’école de médecine Mount Sinai Icahn, pense que les survivants du COVID-19 connaîtront un cas secondaire plus doux à l’avenir, même si l’immunité ne dure pas longtemps. “Vous feriez probablement une bonne réponse immunitaire avant même que vous ne redeveniez symptomatique et vous pourriez vraiment atténuer le cours de la maladie”, a-t-il déclaré.

Ces tests d’immunité contre les coronavirus peuvent être utilisés à la maison par toute personne qui pense avoir survécu à une infection par COVID-19, et ce serait le meilleur scénario d’utilisation, tant que ce type de test est largement disponible. Selon le New York Times, les responsables de Public Health England ont déclaré avoir acheté des millions de ces tests et les évaluaient pour une utilisation à domicile.

Outre la confirmation de l’immunité, les anticorps provenant de donneurs de sang qui se sont rétablis de COVID-19 peuvent être utilisés pour traiter des patients existants. New York est le premier État à tenter des thérapies COVID-19 utilisant le plasma de survivants. Les scientifiques devront également continuer à tester l’immunité au COVID-19 chez certains patients jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement disponible pour voir combien de temps les anticorps durent.

