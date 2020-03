Ce tout nouveau téléphone de jeu Android possède une fonctionnalité impressionnante qu’aucun autre téléphone ne peut égaler – .

J’ai souvent critiqué les téléphones Android de jeu pour être un gadget inutile. Tout smartphone haut de gamme, qu’il s’agisse d’un Android ou d’un iPhone, sera un puissant appareil de jeu. J’admettrai cependant que les téléphones de jeu ont fait avancer l’industrie, car les smartphones phares standard sont désormais livrés avec des spécifications que vous attendez d’un téléphone de jeu. Je ne parle pas du combo CPU ou GPU, car il s’agit souvent du dernier produit phare de Snapdragon qui alimente les derniers téléphones Android et de jeu haut de gamme. Mais les téléphones de jeu avaient généralement plus de RAM et de stockage, une batterie plus robuste et des écrans à taux de rafraîchissement plus élevé.

Toutes ces fonctionnalités sont désormais disponibles sur les combinés Android haut de gamme, et la série Galaxy S20 en est le meilleur exemple: le téléphone possède au moins 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie haute capacité et une charge rapide. En d’autres termes, il est beaucoup plus difficile pour les fabricants de téléphones de jeux de proposer des fonctionnalités uniques axées sur les jeux pour leurs nouveaux appareils. Cela nous amène au dernier téléphone de jeu, qui contient enfin une fonctionnalité qui vous aidera réellement dans le jeu – une fonctionnalité que vous ne trouverez pas sur d’autres appareils, concurrents compris.

Les Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro viennent d’être lancés en Chine, avec un matériel incroyable. Voyons d’abord les différences de spécifications entre ces deux appareils. Nous avons deux choix d’écran: Full HD 6,67 pouces ou OLED 2K 7,1 pouces, tous deux avec un rapport d’aspect 19,5: 9, un taux de rafraîchissement d’écran de 90 Hz et un taux de rafraîchissement tactile de 270 Hz. En ce qui concerne les batteries, nous envisageons des capacités de 4 720 mAh et 5 000 mAh, respectivement, prenant en charge la technologie de charge rapide de 65 W.

Les deux combinés partagent les mêmes spécifications de base: processeur Snapdragon 865, 8/12 Go de RAM LPDDR5, 128/256 Go de stockage UFS 3.0, refroidissement liquide, caméra arrière à triple objectif (64 mégapixels principal, 13 mégapixels grand angle et 5 -mégapixels ToF), caméra selfie 20 mégapixels, 5G, Wi-Fi 6, USB-C et prise casque 3,5 mm.

Source de l’image: Black Shark

Le téléphone Black Shark 3 Pro dispose également de deux boutons d’épaule physiques – une première pour les téléphones de jeux. Oui, des appareils comme le Nubia Red Magic Mars (novembre 2018) et le téléphone Asus ROG de première génération (juin 2018) comportaient tous deux des boutons d’épaule, mais ceux-ci étaient capacitifs. Cette fois-ci, vous obtenez des boutons similaires à ceux que vous trouverez sur les contrôleurs de console, et ils pourraient en fait être utiles lorsque vous jouez à certains types de jeux.

Les téléphones seront disponibles en Chine dans un premier temps, et ils seront assez abordables, en particulier par rapport au Galaxy S20 qui vient d’être lancé. Nous envisageons un prix de départ de 3 499 yuans (502 $) pour le Black Shark 3 8 Go / 128 Go, tandis que le Black Shark 3 Pro 12 Go / 256 Go le plus cher coûte 4 999 (718 $).

Source de l’image: Black Shark

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.