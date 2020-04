Ce vaccin contre les coronavirus pourrait être à quelques mois de sa sortie – .

Un nouveau candidat vaccin contre le coronavirus en provenance d’Allemagne est entré dans les essais sur l’homme, et il pourrait être prêt pour une utilisation d’urgence dès cet automne.

Le vaccin candidat BNT162 a été administré à des volontaires en Allemagne, bien que des adultes américains en bonne santé seront également inclus dans l’essai.

BioNTech travaille avec Pfizer sur le médicament qui a le potentiel de prévenir une infection au COVID-19.

Le remdesivir est peut-être le sujet de discussion de la ville en ce moment parce que l’antiviral qui a été initialement développé pour traiter Ebola deviendra un soin standard pour les patients COVID-19, selon le Dr Anthony Fauci. Le médicament ne peut pas empêcher les décès, mais les résultats préliminaires d’une étude massive montrent qu’il peut réduire le temps de récupération chez les patients infectés par le nouveau coronavirus. Bien que des complications liées à COVID-19 puissent encore apparaître, le médicament peut aider les patients à récupérer plus rapidement et à réduire leur séjour à l’hôpital. Cela pourrait être d’une grande utilité pour les patients et les centres médicaux traitant un grand nombre de patients COVID-19, en particulier une fois qu’une deuxième vague frappe inévitablement.

L’antivirus n’est pas un «remède miracle», mais ces médicaments sont également en train de se faire. Ce sont des vaccins, si vous vous posiez la question, et quelque 90 candidats différents sont déjà en préparation. Un tout nouveau produit en provenance d’Allemagne vient d’atteindre la phase des essais sur l’homme et pourrait être disponible pour des millions de personnes dès cet automne.

Avant de devenir trop excité, vous devez vous rappeler que la ligne officielle de tout gouvernement traitant de l’épidémie de COVID-19 est qu’un vaccin ne sera pas prêt pendant 12 à 18 mois. En même temps, vous entendrez que les vaccins peuvent être prêts à être utilisés cet automne ou cet hiver, ce qui peut sembler déroutant. Mais c’est une utilisation d’urgence, ou le type de traitement qui ne s’applique pas à la population générale. Les personnes qui combattent la maladie en première ligne, y compris les médecins, les infirmières, la police et les autres personnels essentiels, seraient les premiers à recevoir ces vaccins. Inutile de dire que cela est parfaitement logique. Espérons que si un vaccin atteint ce stade, cela signifie que le vaccin est efficace et sûr pour les gens, et qu’il est presque prêt pour une utilisation de masse.

La société allemande BioNTech a développé un vaccin COVID-19 appelé BNT162, et les 12 premières personnes ont été vaccinées le 23 avril en Allemagne. BioNTech s’est associé au géant pharmaceutique Pfizer pour étendre l’essai aux volontaires américains, qui recevront le médicament dès la semaine prochaine. Pfizer pourrait avoir le médicament prêt pour une utilisation d’urgence cet automne.

“Les deux sociétés prévoient de mener conjointement des essais cliniques pour les candidats vaccins COVID-19 initialement en Europe et aux États-Unis, sur plusieurs sites de recherche”, a déclaré Pfizer dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2020 plus tôt cette semaine. «Les entreprises estiment qu’il est possible de fournir des millions de doses de vaccins d’ici la fin de 2020, sous réserve du succès technique du programme de développement et de l’approbation des autorités réglementaires, et du potentiel d’augmenter rapidement la capacité de produire des centaines de millions de doses en 2021. “

BioNTech prévoit d’administrer des doses allant de 1 µg (microgramme) à 100 µg jusqu’à 200 volontaires sains âgés de 18 à 55 ans, rapporte .. La société ne se contente pas d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du médicament dans cette étude de phase 1/2, elle cherche également à trouver le dosage optimal pour le médicament.

Le rapport ne mentionne pas le type de vaccin BNT162, mais un rapide coup d’œil à une liste de l’OMS d’il y a quelques semaines révèle que le seul vaccin BioNTech / Pfizer est un médicament à ARNm qui était en phase préclinique au 20 avril. . Les annonces de BioNTech et Pfizer confirment également le BNT162, un vaccin à ARNm.

Pour rappel, les vaccins peuvent utiliser différentes technologies pour relancer le système immunitaire et prévenir l’infection par un pathogène spécifique. Plus tôt cette semaine, Nature a produit des illustrations qui montrent les différences entre ces vaccins. L’image ci-dessus explique les vaccins génétiques, y compris les types d’ARN et d’ADN.

BioNTech n’est pas la seule entreprise à travailler sur un vaccin à ARNm qui pourrait être prêt pour une utilisation d’urgence d’ici l’automne. Moderna a demandé la permission de commencer les essais de phase 2 pour son vaccin candidat, qui était le premier médicament de ce type donné à des volontaires américains il y a plus d’un mois. Moderna a également estimé que le vaccin sera prêt pour une utilisation d’urgence cet automne, en supposant qu’il est efficace et sûr.

Par ailleurs, un vaccin d’Oxford qui utilise un virus atténué pour délivrer la charge utile COVID-19 pourrait également être prêt cet automne.

