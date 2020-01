Ceci est la conception unique du Huawei P40 Pro – .

Les rumeurs sur le Galaxy S20 dominent le paysage mobile en ce moment, tout comme en janvier dernier et l’année précédente. Le plus récent produit phare de Samsung sera l’un des meilleurs combinés Android du premier semestre, avec le fournisseur coréen sur le point de lancer un modèle fou Galaxy S20 en termes de spécifications. L’Ultra devrait comporter quatre caméras, 16 Go de RAM et une tonne de stockage. Mais le Galaxy S20 le plus cher ne sera pas le seul smartphone haut de gamme à acheter cette année, car Huawei dévoilera bientôt sa propre série phare, le P40. Le meilleur du lot sera la version Pro, qui présentera un design unique et un meilleur système de caméra.

Huawei a déjà taquiné le design du P40 Pro, et nous avons vu quelques fuites depuis lors expliquer ce qui est censé être original à ce sujet. Dans l’ensemble, le téléphone ressemblera beaucoup au Galaxy S10, donc ce n’est pas tout à fait aussi original. Cependant, le P40 comportera un écran à quatre bords incurvés, ce qui serait une première pour l’industrie.

L’intérêt de cette nouvelle conception d’écran est de réduire les cadres supérieur et inférieur et d’augmenter le rapport écran / corps du téléphone. Et maintenant, nous avons un rendu de presse haute résolution qui prouve que toutes les fuites étaient exactes.

Evan Blass a publié sur Twitter l’image suivante, qui montre le P40 Pro sous tous les angles, et confirme deux couleurs. Blass dit que le téléphone sera disponible dans une version en céramique, et c’est ce que nous envisageons.

Source de l’image: Twitter

Les courbures d’écran inhabituelles peuvent être vues dans l’image suivante. Les courbes latérales et supérieures ne correspondent pas aux coins, qui sont en métal, susceptibles de favoriser les chutes accidentelles.

Source de l’image: Twitter

Cependant, le P40 n’aura pas le même affichage en cascade que le Mate 30 Pro (vu dans l’image en haut de ce post) qui a été lancé il y a quelques mois. L’écran du Mate s’enroule sur les côtés, allant presque jusqu’à l’arrière.

Pour en revenir au rendu de presse P40 Pro ci-dessus, nous avons un système de caméra à lentille penta, avec la marque Leica à l’arrière, tout comme les autres téléphones Huawei. L’une des cinq caméras est une lentille périscope, la dernière de la première rangée – voici un gros plan du module de la caméra:

Source de l’image: Twitter

Un appareil photo à double objectif selfie est présent à l’avant – encore une fois, c’est un appareil photo perforé similaire à ce que nous avons vu sur le Galaxy S10 l’année dernière.

Le rendu de presse révèle également que le téléphone aura deux boutons sur le côté droit et un port USB-C en bas, juste à côté du plateau SIM. Il n’y a pas de prise casque sur le P40 Pro.

Le seul inconvénient significatif du P40 Pro sera le logiciel, car Huawei livrera probablement ce téléphone Android 10 sans aucune application intégrée. L’image divulguée, cependant, ne révèle aucun détail sur le logiciel.

Huawei dévoilera le P40 Pro à un moment donné en mars, à Paris, en France.

Source de l’image: Huawei

