Ceci est la nouvelle manette sans fil Xbox pour la Xbox Series X – .

Microsoft a fait une autre annonce surprise de la Xbox Series X, révélant les spécifications complètes de la nouvelle console ainsi que plus de détails sur le nouveau contrôleur Xbox qui sera fourni avec.

Le contrôleur comportera plusieurs améliorations de conception pour améliorer l’accessibilité, a déclaré Microsoft.

La manette sans fil se connectera également à une gamme d’appareils, pas seulement à la nouvelle Xbox, et elle offrira une latence plus faible, ainsi qu’une prise en charge rapide de la batterie USB-C.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Microsoft a fait lundi une autre annonce surprise sur Xbox, la troisième depuis la grande révélation de l’année dernière. Cela a commencé à la mi-décembre avec le nom et le design de la série X. Il y a environ un mois, Microsoft a détaillé les principales caractéristiques et fonctionnalités de la console, sans entrer dans trop de spécificités matérielles.

Les nouvelles annonces de la société fournissent ces détails, y compris les informations de stockage dont nous avions besoin, ainsi que les premières démos de la console. La société a également révélé plus d’informations sur la nouvelle manette Xbox. L’appareil a été légèrement repensé et prend en charge des fonctionnalités supplémentaires. Comme la manette de la PlayStation 5, la manette Xbox peut être chargée via USB-C. Mais il semble qu’il y ait au moins une fonctionnalité DualShock 5 sur Xbox qui ne correspondra pas.

La nouvelle manette sans fil Xbox qui sera livrée avec la nouvelle série X cette saison des fêtes, selon Microsoft, présente une conception simplifiée pour augmenter l’accessibilité, surtout quand il s’agit de jeunes joueurs.

Source de l’image: Microsoft

Microsoft a arrondi les pare-chocs, arrondi et légèrement réduit les pièces autour des déclencheurs, et sculpté «soigneusement» les poignées. En outre, les déclencheurs et les pare-chocs ont un nouveau motif de points destiné à offrir une meilleure adhérence, tandis que le nouveau design du D-pad a été adapté pour s’adapter à différents types de jeux qui nécessitent toutes sortes de mouvements. Le D-pad dispose également d’un évidement pour soutenir le pouce.

La nouvelle manette est rétrocompatible avec la Xbox One et peut se connecter à une variété d’appareils, y compris PC, Android et iPhone, via Bluetooth Low Energy (BLE), ce qui devrait faciliter le couplage. Le contrôleur mémorisera également plusieurs appareils. En ce qui concerne la charge, l’appareil prend en charge la connectivité USB-C, bien qu’il ne soit pas clair si la série X possède ses propres ports USB-C. Le contrôleur prend également en charge les casques filaires.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes du nouveau contrôleur concerne la latence. Le contrôleur sans fil sera livré avec le support DLI, qui est l’abréviation de Dynamic Latency Input. Il s’agit de la technologie de la console et de la connexion HDMI au téléviseur qui permet au contrôleur d’envoyer des informations plus fréquemment qu’auparavant. Ces informations sont associées à des images exactes à l’écran, ce qui se traduit par une expérience de jeu plus précise.

Enfin, le contrôleur dispose d’un bouton de partage qui permet aux joueurs de capturer des captures d’écran et d’enregistrer des vidéos pendant le jeu.

Source de l’image: Microsoft

La nouvelle manette sans fil Xbox n’aura cependant pas d’écran tactile. Et Microsoft n’a pas abordé les améliorations des haptiques, le cas échéant. Sony a fait grand cas des nouveaux haptiques de DualShock 5 en octobre. Sony, cependant, n’a pas encore vraiment montré son contrôleur, ou sa console de nouvelle génération d’ailleurs.

Source de l’image: Xbox

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.