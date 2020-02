Ceci est la véritable innovation de rupture du Galaxy Z Flip, et pourquoi le Razr est DOA – .

Nous nous sommes souciés du Galaxy Fold pendant précisément trois jours en février dernier. Ensuite, le Mate X est arrivé et a rendu le Fold incroyablement laid en comparaison. Nous ne savions pas à l’époque qu’aucun des deux modèles ne verrait un lancement généralisé et qu’il faudrait des mois avant de finir dans les magasins. The Fold est venu avec quelques problèmes de conception flagrants qui ont provoqué la rupture des téléphones quelques heures après leur arrivée avec les premiers évaluateurs. Mais vous feriez mieux de vous éloigner également de la version repensée. Le Mate X a également été retardé, et les problèmes de Huawei avec l’interdiction américaine ont encore réduit ses chances de voir son lancement réussi dans le monde entier. Puis le Motorola Razr est venu, essayant d’attirer les gens avec un prix plus abordable, mais il s’avère que le Razr pourrait avoir ses propres problèmes de durabilité.

Un an plus tard, Samsung a lancé un tout nouveau téléphone pliable portant un nouveau nom qui n’est pas taché par les insuffisances du Fold. Le Z Flip présente une innovation révolutionnaire qui transforme le combiné en la nouvelle référence pour les téléphones pliables. Sans oublier qu’il tue efficacement le nouveau Razr dans le processus.

Le Z Flip est 100 $ moins cher que le Razr et présente de bien meilleures spécifications. Le combiné bascule le processeur Snapdragon 855 de l’année dernière, qui a alimenté le Galaxy S10, OnePlus 7 et Pixel 4. En d’autres termes, il offrira une expérience Android haut de gamme, tandis que le Razr est bloqué avec une puce Snapdragon de milieu de gamme et un prix plus élevé. Mais le chipset et le prix ne sont pas les facteurs décisifs qui devraient vous inciter à acheter un Z Flip – ou qui devraient vous faire acheter un autre pliable.

Le nouveau Galaxy Z Flip de Samsung est le premier téléphone pliable au monde à être livré avec une couche de verre ultra-mince au-dessus de l’écran perforé OLED. Ce verre ultra mince (UTG) est une énorme innovation et une grande victoire pour Samsung, que tout le monde dans l’entreprise devrait copier.

Même après la refonte, l’écran du Fold était susceptible d’être endommagé, ce qui a incité Samsung à avertir les acheteurs de le manipuler avec soin pour éviter de le rayer ou de le percer. Ce ne sera pas un problème sur un téléphone pliable avec un écran en verre. Avant de regarder quoi que ce soit, le type d’affichage devrait être votre principale préoccupation pour tout téléphone pliable à l’avenir. Et Samsung mérite le mérite d’avoir été le premier à atteindre ce jalon.

Bien sûr, j’écris ces lignes avant de mettre la main sur une unité Z Flip, et avant que les acheteurs réguliers n’aient eu la chance de la manipuler. Et oui, le Z Flip aura un pli, un effet secondaire incontournable pour les appareils pliables pour le moment. Cela ne change toujours pas le fait que Samsung a corrigé l’une des choses les plus ennuyeuses à propos du Fold, et qu’il a mis au défi l’ensemble de l’industrie de faire la même chose. Ajoutez à cela la nouvelle charnière améliorée qui a ajouté de la fibre qui devrait empêcher la pénétration de débris dans le combiné, et le Z Flip ressemble à un gagnant.

Le combiné est encore assez encombrant une fois plié, et il est plus cher que le modèle le moins cher du Galaxy S20 ou de l’iPhone 11. Et nous attendons toujours que les fabricants de logiciels créent des expériences qui justifieraient l’utilisation d’un téléphone pliable – Google essaie également. J’aurais personnellement besoin de beaucoup plus de conviction avant de me procurer un combiné pliable comme le Z Flip. Je suis plus intéressé par les combinés pliables qui peuvent devenir des tablettes ou par des tablettes qui s’ouvrent à la taille d’un ordinateur portable. Mais j’aimerais que ces appareils survivent à une utilisation quotidienne, ce qui ne semble pas probable pour le moment.

Cela ne change rien au fait que le Z Flip indique au monde qu’il est possible de plier le verre sans le casser. Et c’est l’une des innovations dont les fabricants de téléphones portables ont besoin pour rendre possible la conception pliable de nos rêves. Quelle est la prochaine? Réduire l’épaisseur d’un smartphone pliable d’au moins 50% sans nuire à la durabilité ou à la durée de vie de la batterie.

