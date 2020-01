Ceci est notre premier aperçu de l’un des téléphones Android les plus excitants de 2020 – .

Samsung dévoilera la série Galaxy S20 le 11 février et le téléphone arrivera probablement dans les magasins quelques semaines plus tard. En mars, cependant, un autre nouveau téléphone phare sera dévoilé qui sera non seulement le rival le plus éminent du S20 du premier semestre, mais l’un des nouveaux téléphones Android les plus excitants de 2020. C’est bien le Huawei P40 Pro , qui est déjà confirmé pour être annoncé à Paris, France en mars. Le P40 Pro sera le meilleur téléphone de la série P40 et l’appareil qui rivalisera directement avec le meilleur S20 de Samsung, le S20 Ultra 5G.

Le P40 Pro a déjà été présenté dans quelques fuites, nous savons donc à quoi en attendre. Mais une toute nouvelle fuite nous montre un appareil de test P40 Pro utilisé en Chine, et c’est notre premier regard sur une image réelle du téléphone. Par ailleurs, un responsable a publié le rendu de presse du P40 ordinaire, qui sera le concurrent direct de Huawei au Galaxy S20 +.

Le P40 Pro est censé présenter un design unique avec les quatre côtés de l’écran enroulés autour des bords. Ce serait une première pour l’industrie et un moyen de réduire davantage la taille des lunettes du téléphone. Par conséquent, le téléphone utilisera une conception perforée pour la caméra selfie, et nous allons avoir deux objectifs orientés vers l’avant comme indiqué ici:

Les photos ci-dessous ont été publiées sur Weibo (via SparrowsNews), et elles semblent montrer un appareil qui ressemble beaucoup au P40 Pro. La caméra perforée à double objectif est présente et les bords du téléphone sont clairement incurvés.

Le combiné est caché dans un boîtier volumineux qui ne permet pas de savoir si le bord supérieur est également incurvé. À l’arrière, le système de caméra est également couvert pour masquer le combiné pendant qu’il est testé en public.

Cela nous amène à Evan Blass, le leaker qui a fourni le rendu P40 Pro ci-dessus. Il est de retour avec un tout nouveau rendu P40 qui montre la version vert menthe du P40. Ce ne peut pas être le P40 Pro car le téléphone ne dispose que de quatre objectifs d’appareil photo à l’arrière, tandis que le P40 Pro est censé comporter un objectif supplémentaire, comme indiqué ci-dessus.

Ce qui est intéressant à propos de ce rendu de presse, c’est qu’il suggère que le P40 comportera une caméra périscope tout comme le P40 Pro. Le Galaxy S20 +, quant à lui, n’aura pas de caméra zoom périscope, qui sera une exclusivité S20 Ultra. Aussi excitante que ces versions P40 puissent sembler, la série P40 aura un énorme défaut, au moins aux yeux des consommateurs occidentaux qui utilisent des produits Android: ils seront livrés sans applications Google à bord car Huawei est actuellement interdit de les utiliser.

