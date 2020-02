Ceci est notre premier aperçu du Google Pixel 5 XL – .

La Saint-Valentin 2020 restera dans le monde de la technologie comme le jour où le Galaxy Z Flip de Samsung a été mis en vente et le nouveau pliable s’est rapidement vendu. Ce n’est pas surprenant étant donné que le combiné à clapet est plus abordable que les alternatives, et il se trouve que c’est le premier téléphone au monde à être livré avec une vitre pliable sur le dessus de l’écran OLED. Mais le 14 février 2020 restera également dans les mémoires comme le jour où nous avons eu notre premier aperçu d’un téléphone qui ne devrait pas être lancé avant huit mois. C’est le Pixel 5, qui devrait être dévoilé en octobre lors d’un événement matériel “Made by Google”, et il sera disponible en magasin peu de temps après. Le rendu ci-dessous marque officiellement le début de la saison des fuites de Pixel 5, et à première vue, les fans d’Android ont un nouveau téléphone très excitant à espérer.

Google n’a jamais été en mesure de garder ses téléphones secrets, et cela comprend non seulement tous les pixels jusqu’à présent, mais aussi la série Nexus qui les a précédés. Les Pixel 3 et 4 étaient facilement les secrets les moins bien gardés du mobile, le Pixel 4 (image ci-dessus) prenant probablement la couronne. En effet, Google a en fait confirmé la conception du téléphone bien avant de lancer le téléphone, notamment la caméra arrière à double objectif, le système de reconnaissance faciale 3D à l’avant et la nouvelle puce radar Soli. Cela nous a permis de confirmer facilement toutes les fuites de Pixel 4 qui ont suivi, fuites qui ont ruiné tous les secrets cachés du téléphone.

Cela nous amène à YouTuber Jon Prosser, qui a déclaré il y a quelques jours qu’il avait obtenu des fichiers CAO pour le Pixel 5 qui seraient utilisés pour créer les premiers rendus Pixel 5. Il a ensuite partagé ces images en ligne vendredi, en les incluant dans son segment quotidien FrontPageTech sur YouTube.

Voici à quoi ressemble le Pixel 5 XL, selon les sources de Prosser:

Source de l’image: YouTube

Google a prouvé il y a des années qu’il était prêt à suivre l’exemple d’Apple en matière de fabrication de smartphones. Le Pixel d’origine ressemblait exactement au dernier iPhone, puis Google a copié divers autres mouvements d’Apple dans les années qui ont suivi. La société a supprimé la prise casque 3,5 mm après Apple, a ajouté une encoche au Pixel 3 même si son encoche n’avait pas de composants de reconnaissance faciale 3D fonctionnels, puis elle a copié Face ID tout en ruinant la conception du Pixel 4 dans le processus. Ajoutez à cela la conception de l’appareil photo à l’arrière du Pixel 4 qui ressemble beaucoup à l’iPhone 11, et vous avez une image claire du mode de fonctionnement de Google pour les conceptions de téléphones Pixel.

Avec tout cela à l’esprit, le design Pixel 5 ne vient pas autant. L’iPhone 12 est censé faire l’objet d’une refonte majeure cette année, mais il gardera l’encoche de l’écran et les bosses de la caméra multi-objectifs à l’arrière. Selon Prosser, le Pixel 5 aura toujours un «front» en haut, mais il sera plus petit que la lunette supérieure du Pixel 4. Cela signifie que Google n’est pas sur le point d’abandonner le radar Soli ou sa fonction de déverrouillage de visage de sitôt.

Le YouTuber n’a montré que l’arrière du Pixel 5 dans sa fuite, et il comprend un étrange design d’appareil photo. Cela a l’air monstrueux, oui, mais peu importe finalement ce que Google fait avec le module appareil photo tant que le Pixel 5 prend de meilleures photos que jamais. Selon Prosser, l’arrière du Pixel 5 a une texture similaire aux modèles précédents, y compris un «dos en verre mat doux avec un module de caméra brillant». Le troisième objectif à l’intérieur de ce réseau de caméras est censé être un capteur grand angle.

En plus de la conception ci-dessus, Google est censé travailler sur deux prototypes Pixel 5 supplémentaires, qui comportent tous deux des modules de caméra carrés à l’arrière comme le Pixel 4. Google se contentera d’un design final pour le Pixel 5 dans les prochains mois, et nous pouvons nous attendre à ce que la conception finie fuit rapidement.

La vidéo complète de FrontPageTech suit ci-dessous:

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

