Ceci est une fonctionnalité d’Apple Maps que Google Maps doit copier – .

Apple Maps commencera bientôt à montrer les emplacements de test pour le nouveau coronavirus.

Apple dispose d’un portail en ligne où les prestataires de soins de santé et d’autres entreprises peuvent enregistrer leurs lieux de test COVID-19.

Google Maps possède de nombreuses fonctionnalités liées aux coronavirus, mais ne répertorie pas les sites de test COVID-19 dans l’application.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Apple a mis à niveau ses applications de navigation Apple Maps au cours des dernières années pour essayer de rattraper le produit Google Maps. Ce dernier n’est pas l’application de cartographie et de navigation par défaut sur iOS, mais de nombreux utilisateurs d’iPhone l’utilisent toujours. Google Maps offre une expérience plus riche en fonctionnalités qu’Apples Maps, et cela se comprend étant donné le développement de Google sur Apple. Mais Apple Maps est sur le point d’obtenir une fonctionnalité que Google Maps devrait copier dès que possible car elle est liée à la nouvelle crise de santé des coronavirus. Apple Maps vous dirigera bientôt vers le centre de test COVID-19 fermé près de chez vous, qui est le genre d’informations que vous devriez trouver dans une application de navigation pendant une pandémie.

Google Maps possède déjà de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider pendant les verrouillages. L’application affiche un avertissement COVID-19 chaque fois que vous recherchez un hôpital ou un médecin, vous rappelant d’appeler à l’avance avant de visiter un établissement médical. L’application permet également aux propriétaires d’entreprise de fournir des mises à jour rapides sur leurs magasins, y compris les changements d’heures d’ouverture et les fermetures. De plus, l’application met en évidence tous les restaurants à proximité qui livrent de la nourriture, et elle vous permet de passer des commandes directement dans l’application avec les restaurants participants. Mais Google Maps ne propose pas d’informations sur les tests de coronavirus dans l’application.

Il convient de noter, cependant, que Google a un site COVID-19 en place où vous pouvez trouver des informations pertinentes sur votre région, et a des sections d’actualités COVID-19 dans Google Actualités et YouTube.

L’affichage des emplacements de test COVID-19 sur une carte n’est pas simple et nécessite l’aide de la communauté des professionnels de la santé. Et c’est précisément ce que fait Apple. . a repéré le portail COVID-19 d’Apple pour les hôpitaux et les professionnels de la santé où ils peuvent enregistrer leurs sites de test de coronavirus.

Les professionnels de la santé doivent remplir les informations de test dans un modèle Excel téléchargeable, puis les renvoyer à Apple. Les données seront examinées, puis elles s’afficheront dans Apple Maps.

Même si les mesures de verrouillage sont assouplies dès le mois de mai dans certaines régions, la menace du coronavirus ne disparaîtra pas simplement. Il peut y avoir d’autres épidémies à venir, car le virus peut encore circuler à l’air libre. C’est pourquoi les données de localisation des tests de coronavirus sont un ajout essentiel à toute application de navigation. Google Maps affichera probablement rapidement les sites de test COVID-19 bientôt.

Dans les semaines et les mois à venir, la capacité de test du COVID-19 devrait augmenter au point où les gouvernements du monde entier pourront tester plus de personnes, pas seulement celles qui présentent des symptômes. De plus, les gouvernements commenceront à déployer des tests sérologiques capables de détecter les patients qui se sont remis du COVID-19 et qui peuvent être immunisés contre la maladie après y avoir survécu. Les campagnes de dépistage des coronavirus pourraient aider à brosser un tableau bien meilleur du nombre de personnes qui ont contracté la maladie et limiter la propagation de nouvelles flambées.

Source de l’image: Denys Prykhodov / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.