Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un bonus de carte de crédit aussi énorme – .

Je suis un invité régulier des propriétés d’InterContinental Hotels Group (IHG), pour une multitude de raisons qui incluent tout, du programme de fidélité gratuit qui vous permet d’accumuler facilement des points à consacrer à des nuitées gratuites pour, franchement, l’étendue de le portefeuille hôtelier de l’entreprise. Les propriétés IHG comprennent les hôtels Holiday Inn, Holiday Inn Express, Crowne Plaza, Hotel Indigo et InterContinental, dont aucun ne propose nécessairement un hébergement de luxe mais offre une valeur constante et un séjour et une expérience solides et complets. Je suis un fan en particulier des petites choses, comme les boutiques de cadeaux dans les hôtels InterContinental qui stockent des collations et d’autres produits essentiels afin que vous n’ayez pas à quitter la propriété pour acheter des agrafes rapides.

Pendant ce temps, IHG vient de déployer un nouvel avantage qui rendra plus difficile que jamais de laisser passer une chance de rester dans l’une des propriétés de la chaîne. La carte de crédit IHG® Rewards Club Premier de la société, introduite en avril 2018, présente actuellement une offre à durée limitée de 140000 points bonus pour l’inscription – la plus haute offre que nous ayons jamais vue sur cette carte, et qui sera facilement vous faire économiser des centaines de dollars pour plus que justifier une place dans votre portefeuille. Pourquoi? Regardons de plus près.

Bien que cette carte comporte des frais annuels de 89 $, les avantages incluent, comme nous l’avons noté, le bonus d’inscription élevé de 140 000 points. Selon l’émetteur, vous pouvez traduire ces points en l’un des éléments suivants: un séjour de 2 nuits à l’InterContinental Bali Resort, quatre nuits à l’hôtel Indigo Lijiang Ancient Town en Chine, ou un séjour de 2 nuits au Kimpton Hotel Van Zandt à Austin, Texas.

Les autres avantages incluent une nuit de récompense le jour de votre anniversaire, plus une quatrième nuit de récompense ainsi qu’une opportunité de gagner 25x points au total sur les achats IHG et le statut IHG Platinum Elite. Pour marquer les 140 000 points bonus, il vous suffit d’utiliser la carte pour effectuer 3 000 $ d’achats au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture de votre compte, mais vérifiez ceci:

En combinant l’avantage de la quatrième nuit de la carte avec la promotion PointBreaks d’IHG, vous pouvez obtenir jusqu’à 37 nuits de récompense dans les hôtels IHG avec ce seul bonus d’inscription.

Quelques points supplémentaires à connaître sur cette carte et ses nombreux avantages:

À partir de la première année anniversaire de votre titulaire de carte et en continuant pour chacun après cela, vous obtiendrez un certificat de nuit de récompense valable dans tout établissement IHG qui facture 40 000 points ou moins pour une nuit de récompense. Bien que cet avantage ne puisse être obtenu que si vous avez la carte depuis un an, les 200 $ auxquels The Points Guy valorise ces 40000 points IHG de plus que compensent les frais annuels de 89 $ de la carte, ce qui en fait un avantage supplémentaire qui justifie de posséder le carte. Attention, cette carte est également soumise à la tristement célèbre règle 5/24 de Chase. Cela signifie que si vous avez ouvert cinq comptes de carte de crédit personnels ou plus dans toutes les banques au cours des 24 derniers mois, il est peu probable que Chase vous approuve pour cette carte.

Les autres avantages de la carte incluent:

Gagnez 25 points au total par 1 $ dépensé lorsque vous séjournez dans un hôtel IHG

Obtenez 2 points par dollar dépensé pour vos achats dans les stations-service, les épiceries et les restaurants. Gagnez 1 point par 1 $ dépensé sur tous les autres achats

Entrée globale ou crédit de frais TSA Pre✓® jusqu’à 100 $ tous les 4 ans en remboursement des frais de dossier portés à votre carte

En résumé, la carte Premier Club IHG Rewards offre une valeur fantastique, surtout si vous êtes déjà un fan de la marque ou un invité fréquent dans l’une des multiples propriétés d’IHG. Les avantages sont solides, comme le certificat de récompense et la quatrième nuit gratuite, et ce bonus de 140000 points est aussi élevé que jamais avec cette carte auparavant – et d’une taille qui ne vient pas trop souvent avec des cartes de crédit de récompense , période. Mais n’attendez pas, il s’agit d’une offre à durée limitée, alors n’hésitez pas à agir maintenant si l’offre vous semble attrayante.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

