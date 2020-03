Cela pourrait être l’interface utilisateur PS5 de vos rêves – .

Sony n’a prévu aucun événement d’annonce sur PlayStation 5, et n’a pas publié de nouveaux détails sur la PS5 cette année – comparativement, Microsoft a dévoilé il y a quelques jours les principales caractéristiques et fonctionnalités de la Xbox Series X.

La conception PS5 et la fiche technique complète ne sont pas les seules choses que les joueurs peuvent attendre avec impatience. La nouvelle interface utilisateur de la console devrait également être une fonctionnalité PS5 passionnante.

Quelques joueurs ont créé des concepts d’interface utilisateur PS5 basés sur certaines annonces PS5 existantes de Sony, ainsi que d’autres applications qui offrent aux utilisateurs un accès rapide au contenu.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Vous vous demandez peut-être si Sony a annoncé quoi que ce soit sur les plans de dévoilement de la PlayStation 5, mais la réponse est la même. Sony n’est pas prêt à nous dire quoi que ce soit de nouveau sur la console, et Microsoft est le grand gagnant de cet ensemble. Sony a peut-être été le premier à dévoiler le nom de sa console de nouvelle génération – il n’allait pas être autre chose que PS5 – et certaines de ses spécifications. Mais Microsoft est arrivé en tête quand il s’agit de montrer la conception réelle de la nouvelle Xbox Series X et de révéler la plupart de ses spécifications. Microsoft ne nous a cependant pas tout dit sur la Xbox Series X, et il ne nous a pas non plus tout montré. Nous avons encore besoin de savoir combien d’espace de stockage est embarqué sur la nouvelle Xbox et ce que les ports arrière peuvent faire. Sans oublier que la nouvelle interface utilisateur Xbox est également manquante en action.

Bien que Sony prenne son temps avec la révélation de la PS5, nous avons vu de nombreuses fuites de spécifications jusqu’à présent, ainsi qu’une multitude de brevets de jeu Sony qui nous disent que Sony a de grands projets en tête pour l’avenir du jeu. Nous avons également vu de nombreux rendus de conception PS5 passionnants de fans de PlayStation qui ont essayé d’imaginer à quoi pourrait ressembler la console de nouvelle génération. Dans cet esprit, il est logique de voir apparaître les concepts de l’interface utilisateur PS5. Après tout, l’interface utilisateur de la PlayStation 5 est évidemment plus importante et excitante que la conception physique de la console.

Une excellente interface utilisateur PS5 devrait fournir autant d’informations que possible sur la console et les jeux auxquels vous vous apprêtez à jouer tout en éliminant tout encombrement inutile. Il devrait également fournir un accès rapide à d’autres applications de divertissement que vous voudrez peut-être installer sur la PS5, telles que les services de streaming vidéo et musical. Et il devrait être magnifique et plus poli qu’auparavant. Après tout, la PS5 est en préparation depuis sept ans et elle doit absolument impressionner les fans avec une toute nouvelle interface utilisateur.

Deux Redditors (via Inverse) ont tenté de créer des concepts d’interface utilisateur PS5 qui répondent à ces besoins, en utilisant des fonctionnalités déjà utilisées dans certaines applications et en tenant compte de certains des détails que Sony a fournis sur l’interface utilisateur de la PlayStation. Le premier est Archy_Fire, dont le concept PS5 imagine une interface utilisateur similaire à ce que vous trouverez sur Netflix et d’autres applications de streaming. Les utilisateurs pourraient parcourir les jeux auxquels ils jouent actuellement et obtenir des informations utiles sur chaque titre en un coup d’œil.

Dans l’exemple, la PS5 vous indique que vous jouez à Cyberpunk 2077 et que vous avez terminé 43% du jeu en près de 17 heures. L’interface utilisateur révèle également que le jeu a besoin de 80 Go de stockage en mode Play Store, suggérant apparemment que vous pourriez abandonner certaines parties des jeux si vous n’êtes pas intéressé par eux. Si cela vous semble familier, c’est parce que Sony l’a déjà confirmé il y a quelques mois. L’architecte système PS5 Mark Cerny a déclaré dans une interview en octobre que la PS5 comportera un stockage modulaire qui vous permettra d’installer uniquement le contenu que vous souhaitez lire. “Plutôt que de traiter les jeux comme un gros bloc de données”, a déclaré Cerny. “Nous permettons un accès plus fin aux données.”

Le concept vidéo de TheRokieHD de l’interface utilisateur PS5 est encore meilleur. Comme avec la maquette d’interface utilisateur précédente, la suivante présente également un écran d’accueil inspiré de Netflix où les joueurs peuvent sélectionner quoi jouer ensuite. Les éléments à l’écran afficheront des statistiques sur leurs sessions de jeu en cours, leur progression et des informations sur le jeu. L’écran vous indiquera également l’espace de stockage dont vous avez besoin pour un titre.

L’interface utilisateur est inspirée d’une chose différente que Cerny a dite à propos de l’interface utilisateur de la console en ce qui concerne les jeux. “Les serveurs de jeux multijoueurs fourniront à la console l’ensemble des activités pouvant être jointes en temps réel”, a-t-il déclaré. «Les jeux solo fourniront des informations telles que les missions que vous pourriez faire et les récompenses que vous pourriez recevoir pour les avoir accomplies – et tous ces choix seront visibles dans l’interface utilisateur. En tant que joueur, vous sautez juste dans ce que vous voulez. »

Le concept imagine également à quoi pourrait ressembler un jeu et montre des applications supplémentaires que vous pourriez souhaiter installer sur la PS5, à part les jeux. La liste comprend des applications comme YouTube, Netflix, Disney + et Spotify, pour n’en nommer que quelques-unes. Celui-ci pourrait vraiment être l’interface utilisateur PS5 de nos rêves.

Aussi grands que ces concepts puissent être, ils ne sont en aucun cas liés au logiciel PS5 final de Sony, ce qui signifie que nous sommes de retour à attendre la sortie des nouvelles officielles PS5.

Source de l’image: Joeri Mostmans / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.