Cela pourrait être notre premier aperçu de la refonte massive de l’iPhone 12 d’Apple – .

Après quelques années à essayer de nager à contre-courant, Apple a finalement cédé en 2014 et a publié de nouveaux modèles d’iPhone avec des écrans plus grands. L’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus ont marqué le début d’une nouvelle ère pour la gamme iPhone d’Apple, et les gens étaient impatients de mettre la main sur ces nouveaux iPhones plus grands. Mais 2014 a également marqué le début d’un changement différent pour Apple, un sujet sur lequel les fans d’Apple ont encore des sentiments mitigés: au lieu de réutiliser les conceptions d’iPhone pendant seulement deux ans, Apple a commencé à utiliser les mêmes conceptions d’iPhone pendant trois années consécutives.

D’une part, un cycle de conception de trois ans est logique. Les smartphones sont si chers maintenant que les gens attendent de plus en plus longtemps pour se mettre à niveau. Ils sont également si puissants ces jours-ci que l’utilisation d’un iPhone de trois ans ou même d’un modèle de quatre ans n’a pas les mêmes limitations de performances qu’auparavant. D’un autre côté, cependant, les fans inconditionnels d’Apple et les premiers utilisateurs continuent de mettre à jour leurs iPhones chaque année, ils ont donc dû se réconcilier avec le fait qu’ils obtiendront le même design pour trois années consécutives sur leurs smartphones à 1 000 $ et plus. Les séries iPhone 6, iPhone 6s et iPhone 7 partagent toutes le même design. Ensuite, les séries iPhone X, iPhone XS et iPhone 11 se ressemblaient toutes. Maintenant, en 2020, nous sommes enfin attendus pour une nouvelle conception d’iPhone – et d’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, l’iPhone 12 proposera une refonte de conception massive que les fans d’Apple vont adorer.

Le cycle de conception de trois ans de l’iPhone est là pour rester, donc les fans d’Apple devront apprendre à vivre avec. En fait, mis à part le passage de l’aluminium au verre à l’arrière, Apple a effectivement utilisé son iPhone 6 pour la quatrième année consécutive grâce à l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Le haut de gamme d’Apple ne pense tout simplement pas qu’il soit nécessaire de réviser le design de l’iPhone tous les deux ans. Le fait que les iPhones se vendent encore par dizaines de millions chaque trimestre suggère qu’ils ont probablement raison. Pourtant, le nouveau cycle de conception rend les rafraîchissements de l’iPhone encore plus excitants quand ils arrivent enfin, et la rumeur veut qu’il y ait un énorme rafraîchissement de la conception à venir en 2020.

L’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo est l’initié Apple le plus précis au monde. Il partage régulièrement des informations précises sur les produits Apple non publiés des mois, voire un an avant toute annonce officielle. Il a déjà divulgué de nombreuses informations sur la série iPhone 12, mais pour les besoins de cet article, nous ne sommes préoccupés que par ce qu’il avait à dire sur le nouveau design d’Apple.

Selon Kuo, Apple donne à ses prochains iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max une refonte massive qui rappelle le design de l’iPhone 5 que tout le monde aimait tant. Au lieu de bords lisses et courbes comme tous les iPhones autres que l’iPhone SE depuis six ans, la série iPhone 12 aurait des bords métalliques plats comme les anciens modèles d’iPhone. Étant donné que presque tous les smartphones phares ont actuellement la même forme de base, cela pourrait être un excellent moyen de distinguer davantage les modèles d’iPhone d’Apple des appareils concurrents.

Source de l’image: Pallav Raj, Behance

Dans cet esprit, le graphiste Pallav Raj a élaboré un magnifique concept qui prend des repères de conception de l’iPhone 5 et les modernise pour 2020. Le résultat est un superbe iPhone 12 Pro qui pourrait finir par être assez proche des vrais iPhones qu’Apple dévoile Septembre. Le seul problème majeur est l’affichage, que Raj a rendu comme une conception tout écran sans encoche. Selon les rumeurs, Apple s’efforce de réduire les différents capteurs Face ID dans sa gamme de caméras TrueDepth afin qu’ils s’insèrent dans une lunette étroite, mais nous ne sommes pas sûrs que le nouveau design sera prêt pour les iPhones de cette année.

La vidéo ci-dessous présente le superbe design de l’iPhone 12 Pro de Raj, et vous pouvez en voir plus sur sa page Behance.

