Cela pourrait être notre premier aperçu de l’un des nouveaux téléphones Android les plus excitants de 2020 – .

Le Galaxy S20 fait parler de la ville en ce moment, car le produit phare d’Android est apparu dans un tas de fuites révélatrices au cours des derniers jours. Nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle série Galaxy S20 de Samsung, de la conception et des spécifications aux fonctionnalités de l’appareil photo. Au moment où Samsung dévoilera le téléphone le mois prochain, nous aurons probablement une assez bonne idée du prix des combinés Galaxy S20 lors de leur lancement en mars. Cependant, le S20 n’est pas la seule série phare d’Android à venir bientôt, car le plus grand rival de Samsung dévoilera ses propres téléphones phares au moment où le S20 sortira dans les magasins. Contrairement au S20, le Huawei P40 Pro n’est pas apparu dans autant de fuites, bien que nous ayons vu des rendus du combiné à venir. Et maintenant, nous avons un nouveau rapport qui nous donne notre premier aperçu d’un autre membre de la série P40.

Huawei a confirmé il y a quelques semaines que le P40 Pro serait dévoilé à Paris, en France, à un moment donné en mars. Le téléphone aura un design unique, a déclaré Huawei à la fois, ce qui est une affirmation audacieuse à considérer, étant donné que la plupart des téléphones se ressemblent de nos jours. Dans une fuite qui a suivi, nous avons appris que le P40 Pro pourrait avoir un soi-disant écran «quad courbe». Cela signifie que les quatre bords du combiné seront incurvés, plutôt que deux côtés comme les téléphones Samsung. Dans ce cas, la caméra avant ne peut pas être placée à l’intérieur d’une toute petite encoche. Au lieu de cela, le téléphone doit avoir un écran perforé comme nous l’avons vu sur plusieurs téléphones Android populaires l’année dernière.

La même source qui a partagé ces rendus, 91mobiles, est maintenant de retour avec l’image ci-dessous qui montre le design du P40.

Source de l’image: 91mobiles

Le P40 devrait contenir les mêmes spécifications que le téléphone P40 Pro, bien qu’il ne dispose pas d’un système de caméra aussi puissant que le Pro. C’est ce que Huawei a fait avec les précédents modèles de la série P, et ce que Samsung fait avec la série S20. Le S20 Ultra sera le concurrent direct du P40 Pro, tandis que le S20 + rivalisera avec le P40.

L’image nous indique que le P40 aura un design d’affichage perforé avec une caméra à double objectif placée dans le coin supérieur gauche. L’écran est plat sur les quatre côtés contrairement au modèle Pro, et nous n’avons aucune idée de la taille des lunettes. À l’arrière, il y a un module de caméra rectangulaire de marque Leica qui abrite trois objectifs.

Le téléphone dispose d’un seul connecteur USB-C et de deux boutons physiques. Les bandes d’antenne sont également perceptibles. Nous examinons apparemment sept antennes, et cela pourrait indiquer que le téléphone P40 plus abordable pourrait être compatible avec la 5G. La nouvelle norme cellulaire ne nécessite pas seulement un modem spécialisé pour gérer les vitesses de données plus rapides, mais aussi un nouveau système d’antenne. Le P40 de Huawei devrait intégrer une toute nouvelle puce Kirin 990 qui prend en charge la 5G, comme le note le rapport.

Aussi intéressant que soit le matériel, le plus gros problème du P40 sera le logiciel. Huawei est toujours obligé d’utiliser une version d’Android 10 qui ne dispose pas des applications de Google, ce qui pourrait certainement empêcher le téléphone de gagner du terrain sur les marchés occidentaux.

Source de l’image: Huawei

