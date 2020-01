Cela pourrait être notre premier aperçu du taxi volant d’Uber du futur – .

Eh bien, le CES 2020 est là, et comme d’habitude, il y a beaucoup de concepts et de plans prospectifs et de rêves de tuyaux flottant autour du Las Vegas Convention Center. Cette année, l’une des annonces les plus intéressantes provient d’un partenariat entre Uber et Hyundai. Mais sur quoi un constructeur automobile et une application de navigation à la demande pourraient-ils travailler ensemble? Une voiture volante, bien sûr!

Non, sérieusement, Uber et Hyundai viennent de révéler ce qu’ils disent être Uber Air Taxis. Ces véhicules, selon Uber, seront la clé d’un nouveau type de réseau de covoiturage. L’avenir est-il enfin là?

Comme vous pouvez le voir sur les images du concept, ces taxis volants ne sont pas une blague.

Les véhicules sont capables de décoller et d’atterrir verticalement, ce qui leur permet de se glisser dans de petites zones pour prendre et déposer leurs passagers. Selon Hyundai, les taxis volants ont une vitesse de croisière allant jusqu’à 180 miles par heure et une altitude de croisière maximale allant jusqu’à 2000 pieds. Les véhicules auront une autonomie d’environ 60 miles. Chaque véhicule est capable de transporter quatre passagers.

«Hyundai est notre premier partenaire automobile avec une expérience dans la fabrication de voitures particulières à l’échelle mondiale», explique Eric Allison, directeur d’Uber Elevate. «Nous pensons que Hyundai a le potentiel de construire des véhicules Uber Air à des taux jamais vus dans l’industrie aérospatiale actuelle, en produisant des avions fiables et de haute qualité à des volumes élevés pour réduire les coûts passagers par voyage. La combinaison du muscle manufacturier de Hyundai avec la plate-forme technologique d’Uber représente un grand pas en avant pour le lancement d’un réseau de taxi aérien dynamique dans les années à venir. »

Alors, combien de temps avant de voir ces fantastiques taxis volants dans le ciel des grandes villes d’un océan à l’autre? Nous n’en avons vraiment aucune idée. Il y a plusieurs obstacles que les deux entreprises devront franchir avant que des taxis volants ne soient possibles d’un point de vue technologique, sans parler des formalités administratives légales qui ne manqueront pas de se produire avec des avions privés accélérant dans des villes animées.

