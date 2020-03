Cela pourrait être notre premier aperçu d’un vrai prototype Pixel 5 – .

La saison des rumeurs de Pixel 5 a commencé il y a quelques semaines, ce qui est tout simplement fou. Le prochain produit phare de Google ne sortira pas en magasin avant la mi-octobre, mais il semble déjà qu’il ne restera pas secret trop longtemps. Nous avons déjà vu les premiers rendus d’un prototype Pixel 5, et ils ont livré à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles sur les plans de Google pour la prochaine génération de Pixel. Et il n’a pas fallu longtemps pour que la première photo réelle d’un prétendu prototype Pixel 5 fasse son chemin en ligne.

Les récentes fuites de Pixel 5 ont déclaré que le téléphone comporterait un appareil photo à triple objectif à l’arrière, signe que Google ne peut pas continuer à nier que le fait d’avoir plus d’appareils photo sur un téléphone peut être une bonne chose. La fuite a également suggéré que le module de caméra arrière aura un design original mais controversé, et j’ai déjà expliqué que la conception du module de caméra ne devrait même pas avoir d’importance.

Ce qui importe, cependant, c’est la conception avant des nouveaux téléphones d’aujourd’hui. Et le Pixel 5 ne sera pas aussi beau que le Galaxy S20 récemment sorti, ou l’iPhone 11. C’est parce que Google gardera en place à la fois la caméra frontale de reconnaissance faciale 3D et la puce radar Soli placée à l’intérieur du cadre supérieur .

Des fuites récentes ont déclaré que le Pixel 5 aurait un rapport écran / corps plus élevé, car la lunette supérieure sera de taille réduite. Mais il y aura toujours une lunette supérieure assez importante sur ce téléphone 2020. Et l’image suivante, publiée sur SlashLeaks, montre la taille de la lunette supérieure. Le Pixel 5 est placé à droite dans l’image suivante, à côté du Pixel 4 XL:

Il n’y a aucun moyen de vérifier cette fuite pour le moment, et il n’y a pas non plus de source pour cela. De plus, les informations affichées sur l’écran du Pixel 5 ne suffisent pas à identifier le téléphone. Nous nous attendons à ce que le combiné comporte une prise en charge du déverrouillage du visage, qui est la seule information que nous pouvons glaner sur la photo. Les bords fortement caviardés du prétendu combiné Pixel 5 pourraient indiquer que le téléphone aura des bords incurvés, ce qui serait une première pour la série Pixel. Mais il est tout aussi possible que le téléphone sur le côté droit de l’image ne soit pas un Pixel 5, et quelqu’un essaie de dissimuler un mauvais travail de photoshop.

Cependant, nous parlons ici du matériel Pixel. Si la photo montre un prototype Pixel 5, nous verrons probablement l’appareil encore plus de fuites dans un avenir pas trop lointain.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.