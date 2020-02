Cela pourrait être votre dernière chance d’obtenir une année gratuite d’Apple TV +

Si vous avez acheté un iPhone 11 le jour du lancement, ou essentiellement n’importe quel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch entre le 10 septembre et le 1er novembre, vous n’avez presque plus de temps pour obtenir votre année gratuite de service Apple TV +.

Apple TV + est le nouveau service de streaming vidéo d’Apple, une combinaison d’émissions télévisées originales et de films. L’abonnement normal coûte 4,99 $ / mois. Apple utilise les essais gratuits d’un an avec des achats de matériel pour aider à lancer le lancement de son service alors qu’il entre en concurrence avec Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et d’autres.

Apple a fait la promotion de l’essai gratuit à plusieurs reprises depuis le début du service TV +, et maintenant nous sommes enfin à la fin de la période éligible pour tout retardataire.

L’application Apple TV rappelle aux gens aujourd’hui qu’il ne leur reste que 24 heures pour activer l’année gratuite Apple TV +. L’alerte illustrée a été vue en Australie, alors attendez-vous à ce qu’elle commence à apparaître pour les utilisateurs du monde entier dans les prochaines heures.

Les termes de l’offre signifient que vous avez 90 jours à compter de la date d’activation de votre nouvel appareil pour accepter les termes Apple TV + et bénéficier d’un essai gratuit d’un an (l’abonnement sera automatiquement renouvelé à 4,99 $ par mois après la fin de l’année, mais vous pouvez annuler à tout moment).

Cependant, l’offre Apple TV + a été officiellement annoncée le 10 septembre lors de l’événement iPhone 11, mais le service TV + n’a commencé que le 1er novembre. Pour tenir compte de cette différence, tout achat de matériel éligible entre le 10 septembre et le 1er novembre est supposé avoir été activé. au 1er novembre.

Cela signifie que des millions de clients ont la date limite du 31 janvier pour obtenir leur année gratuite. Il comprend toute personne ayant acheté un nouvel iPhone 11 ou iPhone 11 Pro en septembre ou octobre par exemple.

Apple TV + vit à l’intérieur de l’application TV, qui regroupe toutes sortes de contenus vidéo. L’abonnement TV + donne spécifiquement accès au contenu Apple Originals TV +. Apple construit sa bibliothèque de contenu à partir de zéro, donc TV + propose actuellement 11 émissions et 2 films. Apple ajoute régulièrement de nouveaux contenus à TV + et a déjà annoncé 12 autres titres (couvrant des drames, des comédies et des documentaires) à lancer sur le service d’ici juin.

Donc, même si rien sur TV + ne suscite votre intérêt pour le moment, vous devriez obtenir l’année gratuite au cas où quelque chose vous séduirait. N’oubliez pas de définir un rappel pour annuler un an à partir de maintenant et vous ne serez pas facturé un centime.

L’offre Apple TV + ne peut être utilisée qu’une seule fois par identifiant Apple et une fois par groupe de partage familial, vous ne pouvez donc obtenir un maximum d’un an gratuit même si vous avez acheté plus d’un nouvel appareil.

À l’avenir, il est possible qu’Apple lance un nouveau forfait gratuit, mais selon les conditions actuellement annoncées, c’est la dernière chance pour une année gratuite d’Apple TV + pour des millions de nouveaux propriétaires d’iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

