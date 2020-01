Célébration de dix ans d’iPad en K-12 et en entreprise

2020 est une année importante pour Apple. Il marque dix ans depuis l’introduction de l’iPad. Même si ce n’est qu’une partie de la gamme d’appareils d’Apple, son impact se fait sentir sur macOS, tvOS et watchOS. À la maternelle à la 12e année, elle a inauguré une nouvelle ère de mobilité. Les écoles sont passées de l’informatique sur chariot à 1: 1. Chaque étudiant ayant un appareil, les réseaux Wi-Fi sont passés de quelque chose qui se trouvait dans les salles de conférence à avoir besoin de s’étendre à tous les coins du bâtiment. Du jour au lendemain, les services informatiques devaient devenir des experts RF et trouver comment gérer et déployer des appareils qui ne pouvaient pas être connectés à Active Directory et disposaient d’outils de gestion minimaux. Pour ma chronique Making the Grade cette semaine, je veux examiner l’impact de dix ans d’iPad en maternelle à la 12e année.

À propos de faire le grade: Un samedi sur deux, Bradley Chambers publie un nouvel article sur Apple dans l’éducation. Il gère des appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de 100 Mac et 100 iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Lorsque l’iPad a été annoncé en 2010, je venais de commencer à travailler en maternelle à la 12e année. Nous ne faisions que commencer avec les Mac, mais quand j’ai vu l’iPad, je savais que l’appareil allait changer la maternelle à la 12e année pour toujours. Pourquoi l’iPad a-t-il fait une telle différence en maternelle à la 12e année?

Prix ​​du matériel

Lorsque l’iPad a été annoncé à 499 $, l’informatique 1: 1 est devenue abordable pour de nombreuses écoles qui n’avaient pas envisagé le 1: 1 auparavant. Les MacBooks à l’époque coûtaient 999 $, donc un iPad d’origine est arrivé à la moitié du prix. Au fil des ans, Apple a encore réduit le prix pour les clients du secteur de l’éducation. Je passe bientôt une commande pour quelques centaines d’iPad et nous paierons 299 $ pour chacun. Quand on considère la puissance de calcul que nous obtenons pour 300 $ en 2020, c’est étonnant. Oui, vous devez toujours ajouter des accessoires tels que des étuis, des claviers (si vous en avez besoin), etc., mais pour ceux d’entre nous, souvenez-vous d’avoir déployé en masse 999 $ + appareils, l’iPad a inauguré une nouvelle ère d’accessibilité.

Prix ​​du logiciel

Lorsque iOS a été déployé pour la première fois de la maternelle à la 12e année, les écoles ne disposaient pas d’un excellent moyen de licence et de déploiement d’applications. Avant le programme d’achat en volume d’Apple, nous achetions des applications uniques sur iTunes sur Mac et les installions en connectant un câble à iTunes. Je pouvais raisonnablement synchroniser 15 iPads à la fois. Nous achetions une application à 1 $ et la déployions sur tous nos iPads. Bien que je n’aimais pas faire cela, car je savais que les développeurs n’obtenaient pas les revenus qu’ils méritaient, c’était notre seule option au début.

Après qu’Apple ait construit le magasin VPP, nous avions un moyen de faire sous licence une application pour chaque iPad, mais cela représentait toujours une fraction du coût du logiciel macOS. Là où un siège unique pour de nombreuses applications Mac était de 30 $ à 50 $, les applications iPad étaient de 1 à 5 $. Les enseignants se sentaient souvent très mal à l’idée de demander de nouvelles applications, mais je leur rappelais constamment à quel point les applications iPad peu coûteuses étaient comparées à des options similaires sur Mac. Lorsque je passais une commande pour plus de 20 exemplaires, beaucoup d’entre eux devenaient la moitié du coût en raison de remises groupées que les développeurs pouvaient opter pour récompenser les achats groupés. Aujourd’hui, tout cela est géré par des outils comme Apple School Manager.

Ce changement n’a pas été entièrement positif, car l’App Store n’est plus la ruée vers l’or qu’il était autrefois.

Facilité d’utilisation

L’une des choses essentielles que l’iPad a apportées pour les écoles de la maternelle à la 12e année est la facilité d’utilisation. Comparé à l’informatique traditionnelle, iOS est considérablement plus facile à apprendre pour les utilisateurs. Beaucoup d’entre eux étaient déjà des experts de leur iPhone, et l’iPad en était une extension. En faisant de l’application le premier endroit où un utilisateur a commencé par rapport à un système de fichiers, les utilisateurs pouvaient puiser sur ce qu’ils voulaient.

Au début, l’iPad était considéré comme un «simple ordinateur». Depuis lors, l’iPad a considérablement augmenté sa puissance, et avec l’expansion de l’iPadOS, il semble être une plate-forme dominante pour les années à venir. La chose clé qu’Apple continuait à équilibrer est la simplicité de l’iPad tout en élargissant ce qu’il peut faire. Une chose clé à considérer est l’avantage pour les étudiants qui utilisent les options d’accessibilité d’Apple. L’iPad a été transformationnel à cet égard. Je ne suis certainement pas un expert ici, mais je vous recommande de suivre le blog de Steve Aquino.

Mobilité

Pour moi, l’essentiel de l’iPad a été de marquer le début de l’ère de la mobilité de la maternelle à la 12e année et de l’entreprise. Alors que nous avions des smartphones à l’époque, leur taille d’écran signifiait qu’ils étaient toujours des «smartphones» par rapport aux ordinateurs portables. L’iPad a apporté un écran de 10 pouces qui peut être transporté à l’école ou au bureau. Les services informatiques ont été chargés de déterminer rapidement comment déployer le Wi-Fi partout. Les fournisseurs de réseaux ont rapidement vu la nécessité de développer leur matériel du jour au lendemain. Désormais, la dernière norme Wi-Fi est spécifiquement conçue pour augmenter la capacité d’appareils tels que l’iPad. Au lieu d’aller dans un laboratoire informatique, les ordinateurs vont partout avec les étudiants.

Récapitulatif de dix ans d’iPad en maternelle à la 12e année

Il est difficile de résumer l’impact de l’iPad en maternelle à la 12e année dans un seul article. Les étudiants qui obtiennent leur diplôme en 2020 ne se souviennent probablement pas de l’école avant les iPad, les Chromebooks, etc. Le Wi-Fi est partout dans leurs écoles. Les informations du monde sont disponibles dans la paume de leurs mains. Le coût du matériel a considérablement chuté. Le prix des logiciels a fortement chuté. Alors que la plupart des écoles se sont lancées dans l’iPad sans savoir comment les déployer et les gérer. Apple a d’abord construit l’appareil, puis nous avons tous compris le reste plus tard.

En 2020, le déploiement et la gestion est un problème résolu pour iPad grâce à des API robustes. Le matériel est devenu plus puissant, et il est maintenant à égalité avec les ordinateurs portables. C’est le moment idéal pour s’impliquer dans la technologie K – 12. Qu’apporteront les dix prochaines années de mobilité?

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: