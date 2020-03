On en parle depuis des jours et des heures pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 une application est à l’étude pour suivre les mouvements des Italiens qui ont été trouvés infectés ou exposés au virus. Ils ont d’abord discuté des mesures prises par la Chine et la Corée du Sud pour endiguer la crise sanitaire, mais maintenant le gouvernement Conte évalue certains projets sur le sujet.

Alors que les opérateurs téléphoniques TIM, WindTre et Vodafone se sont montrés ouverts à collaborer avec leurs données cellulaires, plusieurs institutions italiennes hésitent encore à modifier notre système législatif sur la protection de la vie privée. Bien que nous soyons dans une situation d’urgence extraordinaire, il faut plus qu’une simple consultation politique pour permettre à une application de contrôler les mouvements de tous les Italiens en envahissant leur sphère privée.

Si celui qui est étudié est un système pour reconstruire tous les mouvements et les façons dont le coronavirus a infecté les Italiens, à partir de là, tout le monde peut être facilement contrôlé qui ont mis leur nez hors de la maison. Deux des premiers partisans de l’application qui suit les mouvements étaient les gouverneurs de Lombardie et de Vénétie, préoccupés par le manque de redressement dans le nombre croissant de patients dans leur région.

Tim, WindTre et Vodafone: cellules utilisées pour suivre les déplacements

Il y a du scepticisme de la part du garant de la confidentialité Antonello Soro lui-même, qui estime avoir commenté: “Je ne suis pas conscient de l’utilité d’une surveillance généralisée qui ne devrait pas être obtenue à la fois par une gestion efficace et transparente d’une si grande quantité de données, et par un test de diagnostic conséquent également généralisé et synchronisé”.

Le Premier ministre Conte n’a pas encore levé ses réserves plusieurs projets sont déjà arrivés au ministère de l’Innovation dirigé par Paola Pisano pour suivre les smartphones. L’un d’eux appartient à Luca Foresti, physicien et PDG du réseau de cliniques spécialisées Centro medico Santagostino. Concernant le fonctionnement de son application, Foresti a déclaré:“Les personnes qui téléchargent et installent l’application sur leur téléphone portable deviennent un nœud de collecte de données géoréférencées qui aide tout le monde mais permet également à l’individu d’avoir des informations à jour sur lui-même. Plus les gens l’ont, plus l’application aura un rôle public qui fera comprendre aux gens beaucoup de choses. “

La question fondamentale est la protection de la vie privée, mais Foresti a expliqué que cela est protégé car l’application sur le smartphone ne fonctionne que comme point de contact avec des personnes infectées ou qui doivent être mises en quarantaine pour l’éviter. Aucune donnée personnelle ne sera révélée, mais les tests prendront quelques jours pour affiner cette application.