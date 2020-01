Cerberus est la nouvelle application pour espionner n’importe qui sur Android

Laisser votre smartphone sans surveillance, que ce soit au travail ou à la maison, est une opération à éviter absolument. À tout moment, en fait, n’importe qui pourrait violer le vôtre intimité et volez toutes vos données les plus sensibles. Donc, que ce soit une action pour découvrir des trahisons ou pour des secrets d’affaires, la plupart des utilisateurs les plus astucieux utilisent Cerberus, une application disponible sur Android qui vous permet de espionner et localiser le smartphone de toute personne, sans que ce dernier ne s’en aperçoive.

Ces derniers mois, sans surprise, Cerberus est devenu l’une des applications les plus téléchargées sur Play Store, attestant efficacement du meilleur service du genre. Initialement, l’application est née comme une simple alarme antivol pour les smartphones Android, mais en quelques mois, ce dernier est devenu un service capable d’espionner n’importe qui à distance. À ce jour, donc, Cerberus compte plus de 5 millions de téléchargements qui, en fait, en ont fait l’un des services les plus utilisés de tous les temps. La particularité du programme réside donc dans le fait que, pouvant contrôler l’appareil, ce dernier peut agir pendant des heures en arrière-plan sans que personne ne s’en aperçoive.

Cerberus: la nouvelle application qui vous permet d’espionner les utilisateurs d’Android

Beaucoup se demanderont comment Cerberus ne se fait pas attraper. La particularité du service réside en effet précisément dans l’option “Masquer de la liste des applications” qui, en fait, permet à tout utilisateur d’installer l’application sur le smartphone de la victime, puis la cacher plus tard dans le menu de l’application.

Pour commencer à espionner quelqu’un, une fois l’application installée, accédez simplement au site Web du logiciel et utilisez une liste de commandes utiles pour accéder aux appels, aux messages reçus et Localisation GPS.