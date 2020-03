Certaines choses que vous pouvez faire pour gagner de l’argent avec les crypto-monnaies

La façon de gagner de l’argent avec des crypto-monnaies peut sembler effrayante au premier abord. Cependant, il existe plusieurs façons de profiter du boom des crypto-monnaies en général.

Le marché des crypto-monnaies atteint un nouveau

maximum historique, de plus en plus de gens veulent y investir et

tirer le meilleur parti du mouvement des prix. Cela dit, pas tous

Ils finissent par investir et gagner des crypto-monnaies avec succès.

Vous avez sûrement entendu des histoires de succès de millionnaires du jour au lendemain, même des histoires douloureuses du montant absurdement élevé des impôts dus. La vérité est que ce marché est un endroit où vous pouvez faire fortune et les perdre en une seconde.

C’est pourquoi le trading de crypto-monnaie dispose de 3 outils pour le maîtriser. Ce type de commerce est en plein essor et pourrait vous faire gagner de l’argent. Jetez un œil en cliquant sur le lien.

Voilà comment gagner de l’argent avec des crypto-monnaies

intimidant et effrayant au début. Surtout maintenant que de plus en plus

les gouvernements et les institutions financières publiques et privées

impliquer dans le marché de la cryptographie. Cependant, il y en a où vous pouvez

bénéficier grandement de la montée des crypto-monnaies.

Bien qu’en théorie cela puisse sembler quelque peu complexe, gagner de l’argent avec des crypto-monnaies peut être beaucoup plus simple que vous ne le pensez.

1.- Commerce direct de crypto-monnaie

Le trading de crypto-monnaie est en fait un moyen

sûr de gagner une somme d’argent négligeable avec peu d’effort. Non

Cependant, avec un revenu élevé, il existe un risque important.

Et oui, le commerce est substantiellement risqué et pas pour

faible de cœur. Ceci est principalement dû à l’extrême volatilité du

Marché de la crypto-monnaie en ce moment.

La clé est d’acheter des crypto-monnaies lorsque les prix ont

atteint des niveaux bas et les vendre lorsque les prix sont à leur point

maximum C’est pourquoi il est essentiel de consacrer beaucoup de temps et

l’énergie apprendre à échanger et obtenir des informations importantes pour

que vous pouvez avoir une stratégie de trading de crypto-monnaie gagnante.

De même, vous devez savoir quand et comment fonctionner intelligemment pour éviter ou minimiser tous les risques associés à ce processus d’achat et de vente de crypto-monnaies.

2.- Gagnez de l’argent avec les crypto-monnaies: vous pouvez devenir un mineur Bitcoin

La plupart des investisseurs considèrent l’exploitation minière comme de l’argent

pleuvoir du ciel, tout comme ils ont vu la ruée vers l’or de Californie dans le

année de 1849. Donc, devenir un mineur de crypto-monnaie signifie que vous devez

résoudre une série d’équations mathématiques, qui sont ensuite ajoutées à une chaîne

de blocs (Blockchain). Si la transaction réussit, vous serez récompensé

avec des Bitcoins.

Pour cette raison, il est sûr de dire que l’exploitation de Bitcoin

Il a un attrait magnétique pour de nombreux investisseurs, car ils ont un

Récompensez votre travail avec des jetons.

Une chose à garder à l’esprit est que la concurrence

L’extraction de Bitcoin devient de plus en plus féroce. Mineurs

Les professionnels et les sérieux ont maintenant construit des matrices massives pour fonctionner

Le processus d’extraction avec un succès total. Maintenant, il est clair que les mineurs

les petits doivent se battre avec les ongles et les dents pour concourir, mais vous n’avez pas à

Soyez l’un d’eux.

Vous pouvez toujours rejoindre des groupes miniers Bitcoin (pools de minage) pour maximiser vos efforts de minage et augmenter votre potentiel de gain d’argent.

3.- Acceptez les crypto-monnaies dans le cadre du paiement si vous êtes un commerçant

Les crypto-monnaies, après tout, sont un type de monnaie

virtuel Pour cette raison, les utiliser comme paiement ne fera jamais de mal. Si vous êtes

Marchand, vous pouvez vendre des produits ou des services en échange de crypto-monnaies.

Certaines industries, comme le commerce électronique (e-commerce) ou même

Les propriétaires de petites entreprises peuvent adopter ce mode de paiement.

L’acceptation des crypto-monnaies dans le cadre du paiement nécessite des ponts de paiement, ce qui facilite l’ensemble du processus de transaction. Vous pouvez également transférer automatiquement les crypto-monnaies vers le portefeuille numérique du marchand.

Bitpay est l’un des plus grands fournisseurs de paiement cryptographique qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des paiements mondiaux, de gérer des actifs numériques avec BitPay Wallet et de convertir des actifs numériques en $.

L’utilisation de crypto-monnaies comme moyen de paiement a également réduit considérablement les frais de transaction. Tout cela par rapport aux cartes de débit et de crédit. En plus des transferts transfrontaliers en temps réel.

4.- Exécutez un nœud maître

Avoir un nœud maître est une autre opportunité de gagner de l’argent généreusement avec la mode des crypto-monnaies. Pour cette raison, l’idée du nœud maître lui-même est de nature technique.

Pour l’expliquer simplement, ce sont les serveurs qui ajoutent des fonctionnalités uniques aux réseaux de blockchain. Des fonctionnalités telles que la confidentialité, le vote, la gouvernance et les transactions instantanées.

Vous pouvez servir d’opérateur de nœud maître pour plusieurs

d’autres crypto-monnaies et obtenez des récompenses pour vos services. Ils vous en paient un

une certaine quantité de crypto-monnaies en fonction du réseau pour lequel vous hébergez

un nœud maître Ces paiements pourraient devenir un trésor à long terme. Toujours

et lorsque le prix des crypto-monnaies continue d’augmenter.

Cependant, il y a un nombre minimum de crypto-monnaies avant de pouvoir héberger un nœud maître. Vous avez besoin d’au moins 1 000 à 25 000 pièces dans votre portefeuille virtuel, selon le type de crypto-monnaie de votre choix.

5.- Vous pouvez travailler pour des sociétés de crypto-monnaie

Cela peut sembler évident, mais travaillez pour des

les crypto-monnaies sont un moyen très efficace de collecter de l’argent avec

crypto-monnaies Vous pouvez échanger vos services vers n’importe quel domaine de travail.

Vous pouvez être un créateur de contenu, un commerçant numérique, un concepteur Web, les diffuser sur

les réseaux sociaux et bien d’autres.

Pour que vous ayez quelques références, Coinbase et Binance sont

certaines des sociétés mondiales de crypto-monnaie les plus populaires qui offrent

continuellement des opportunités de commencer une carrière dans cette industrie.

Travailler pour des sociétés de crypto-monnaie vous permet souvent de travailler à distance, ce qui vous permet de travailler plus facilement dans votre propre espace. De plus, la plupart des entreprises sont plus susceptibles d’offrir une compensation en termes de crypto-monnaies. Pour cette raison et d’autres, le revenu que vous obtenez ne peut doubler sa valeur qu’en jours, voire en heures.

6.- Gagnez de l’argent avec les crypto-monnaies: vous pouvez être un créateur de contenu

Être un créateur de contenu de crypto-monnaie vous permet de

Obtenez de l’argent supplémentaire grâce au boom publicitaire de cette industrie. En raison de la

folie croissante pour les crypto-monnaies, le besoin d’écrivains qui

ils peuvent produire un contenu incroyable en peu de temps augmente également de

manière significative.

Sur certains marchés indépendants comme Upwork, vous pouvez

écrire sur les crypto-monnaies, revoir différents services ou publier

mises à jour sur les dernières nouvelles de l’industrie.

En ce sens, vous devez avoir une connaissance et une capacité solides pour les mots. Si vous avez de bonnes compétences en rédaction, il devrait être plus facile pour vous de trouver des emplois bien rémunérés et à long terme.

Vous pouvez gagner de l’argent avec des crypto-monnaies facilement et en toute sécurité

Aujourd’hui, les méthodes pour profiter du marché des

Les crypto-monnaies sont pratiquement illimitées. Même sans s’aventurer dans le

Les crypto-monnaies correctement, vous pouvez toujours en retirer quelques dollars. Ce qui est plus

intéressant, c’est que faire de l’argent avec l’industrie des crypto-monnaies

Ce n’est pas aussi difficile que vous le pensez.

Cependant, vous devez garder à l’esprit de nombreux aspects:

Êtes-vous de ceux qui prennent des risques ou aimez-vous vous éloigner d’eux? Aussi,

combien vous pouvez vous permettre de perdre, en quoi les choses sont vraiment bonnes et bien d’autres

plus d’aspects.