certaines découvertes favorisent l’étude contre la tumeur

Le cancer est une production excessive de cellules, causée par des bactéries. Chercheurs deUniversité de Tel Aviv ils ont étudié les traces à l’intérieur d’une queue de dinosaure et les ont identifiés un lien avec l’histiocytose, qui est une forme de cancer assez rare, qui peut souvent toucher les enfants de moins de 10 ans.

Voici comment cette découverte s’est produite

Dans cette file d’attente fossilisé pendant 60 000 ans, qui appartenait à un jeune dinosaure dans la prairie du sud de l’Alberta, au Canada, a été trouvé une tumeur qui avait été maintenue à l’intérieur du fossile pendant tout ce temps. Les études réalisées se retrouvent sous la direction du Dr Hila May, qui fait partie du Département israélien d’anatomie et d’anthropologie et ont été publiés dans la revue Scientific Reports. Ils ont également collaboré au projet Bruce Rothschild, professeur à l’Université de l’Indiana, Frank Rühli, chercheur à l’Université de Zurich e Darren Tanke, expert au Royal Tyrrell Museum of Palaeontology de Drumheller, situé précisément en Alberta.

En analysant les vertèbres de la queue, Tanke et Rothschild ont noté que les cavités présentes dans deux de ses segments étaient particulièrement grandes. Dans la tenue des ont remarqué une forte similitude avec celles produites à la place par la tumeur rare mentionnée ci-dessus, Histiocytose des cellules de Langerhans. Très souvent, cette maladie affecte subitement les enfants âgés de 2 à 10 ans. Cependant, cette maladie disparaît tout aussi souvent d’elle-même en quelques années. En envoyant les vertèbres au Centre Dan David pour l’évolution et la recherche humaines, ces chercheurs ils ont également pu l’informatiser et reconstruire les vaisseaux sanguins qui a nourri cette tumeur. Cela ne s’était jamais produit auparavant.