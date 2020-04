certaines des nombreuses séries suspendues pour l’urgence du coronavirus

l’état d’urgence coronavirus qui se déroule partout dans le monde affecte malheureusement aussi le petit écran. Les plannings italiens résistent, grâce à des émissions sans audience ou enregistrées il y a des mois.

Les géants, comme la plateforme de contenu en streaming Netflix, qui lance sa série télévisée peu de temps après la fin du tournage, a été contraint de arrêter de tirer de nombreuses séries télévisées, comme déjà anticipé il y a quelques jours. Découvrons-en ensemble.

Netflix: quelques séries télévisées dont le tournage a été suspendu

Le tournage a été interrompu par mesure de précaution pour deux raisons, la première est la positivité d’un membre de la distribution ou de l’équipe au virus, la seconde est d’empêcher une personne d’être infectée. Beaucoup étaient les événements annulés ou reportés, tandis que la pandémie progresse avec le nombre de personnes infectées. Certaines de ces séries télévisées peuvent donc terminer avec le dernier épisode filmétandis que d’autres recommenceront à tirer lorsque la pandémie tombera.

Certaines de ces séries télévisées sont très célèbres dans le monde entier et les originaux de Netflix. Nous trouvons notre bien-aimé Stranger Things est aussi la sixième saison de Peaky Blinders, a récemment atterri exclusivement sur la plateforme. En plus de ces deux, nous trouvons Grey’s Anatomy, qui pourrait se terminer avec le dernier épisode enregistré, même si pour le moment nous ne savons pas lequel c’est.

Continuons notre liste avec Riverdale, Russian Doll, Glow, Grace et Frankie, Lucifer, Mythic Quest: Raven’s Banquet, The Witcher et bien d’autres. Heureusement pour tous les fans de la série, La Casa di Carta a réussi à terminer le tournage avant le déclenchement de la pandémie. Le cliché de la dernière saison sera en effet disponible à partir du 3 avril 2020 sur la plateforme.