Certaines des plus grandes surprises de la PS5 ont été gâchées par une énorme fuite – .

Le segment PlayStation 5 de Sony lors de sa conférence de presse CES 2020 était pour le moins décevant. La société n’a fait que nous montrer le logo PS5 que nous attendions de toute façon, puis récapituler toutes les annonces PlayStation 5 qu’elle avait déjà faites au cours des mois précédents. Sony a déclaré plus tard que ses plus grandes fonctionnalités PS5 n’avaient pas encore été annoncées, nous savions donc qu’il y avait encore des surprises en magasin. À l’époque, nous vous avions dit que certaines de ces surprises étaient déjà apparues dans les rumeurs, comme l’assistant virtuel PlayStation et le support de compatibilité descendante pour les consoles PlayStation précédentes. Mais il s’avère qu’il peut y avoir des fonctionnalités PS5 encore plus excitantes qui n’ont pas encore été découvertes, et la dernière fuite majeure peut éclairer au moins quelques-unes d’entre elles.

Prix ​​et spécifications PS5

Postée sur 4chan plus tôt cette semaine, la fuite ressemble beaucoup à une rumeur similaire d’il y a quelques semaines, celle qui nous a dit que la console serait dévoilée le 5 février et qu’elle coûterait 499 $ lors de son lancement en octobre. Chose intéressante, le nouveau rapport mentionne exactement les mêmes détails, ce qui nous donne notre première raison de remettre en question la rumeur. Il semble très improbable que Sony organise un événement PlayStation 5 le 5 février pour dévoiler «le système, la manette et les aspects clés de leur plan», étant donné que la date est la semaine prochaine et que Sony n’a émis aucune invitation à la presse pour aucun événement.

Cela dit, le baffle a fourni de nombreux détails supplémentaires sur la PS5 par rapport au rapport précédent. Selon cette personne, Sony devrait organiser un deuxième événement près de l’E3 2020, puis un dernier événement avant le lancement de la console pour fournir les derniers détails restants sur la console. En plus de cela, il devrait y avoir jusqu’à trois événements State of Play au cours de l’année pour maintenir le buzz.

Le rapport note que le prix de la PS5 est fixé dans la pierre à 500 $. Cependant, et c’est une friandise passionnante, Sony essaie d’opter pour un SSD de 2 To, ce qui serait une excellente nouvelle pour les joueurs. Selon les rumeurs, le SSD PS5 de Sony serait déjà plus rapide que le lecteur de la Xbox Series X, et nous nous attendons à ce que la console dispose d’au moins 1 To de stockage. Une fuite a récemment suggéré que le kit de développement PS5 est livré avec 1 To de mémoire flash intégrée.

Ce nouveau disjoncteur indique également que Sony a un léger avantage sur Microsoft en matière de technologie SSD, mais que la Xbox Series X coûtera également 500 $.

Source de l’image: Sony via Business Insider

Nouvelles fonctionnalités cloud

L’enceinte a également partagé certains détails sur la fonctionnalité PS5 qui n’avaient pas été détaillés auparavant. Les joueurs pourront jouer à plusieurs jeux en même temps et avoir jusqu’à trois matchs suspendus tout en jouant un quatrième match. La console exécutera apparemment également différentes instances du même jeu en même temps. De plus, le cloud prendra en charge «autant de jeux suspendus que vous le souhaitez» et vous permettra de reprendre un jeu sur la console (ou de le diffuser sur d’autres plateformes) même après des mois de jeu sur d’autres jeux.

De même, les données de sauvegarde, les captures d’écran et les clips vidéo peuvent être envoyés vers le cloud pour libérer du stockage local. En plus de cela, la console fournira “des quantités rigoureuses de données et de statistiques” sur les jeux auxquels vous jouez. Si cela vous semble familier, c’est parce que nous avons vu cette fonctionnalité mentionnée il y a quelques mois lorsque les premiers brevets détaillant l’assistant virtuel centré sur le jeu de Sony ont été découverts.

Rétrocompatibilité

L’enceinte a évoqué la compatibilité descendante, affirmant que ce sera un gros problème pour la console. La PS5 pourra jouer à tous les titres PS4 existants, et Sony travaille à l’ajout du support pour autant d’anciens jeux que possible, en remontant jusqu’à la PS1. Même la compatibilité avec les jeux PSP et Vita est censée être en cours:

Attendez-vous à des jeux PlayStation 1, 2, 3 et 4 disponibles à l’achat et à jouer sur PS5 au lancement. Le catalogue PS4 complet sera disponible, mais les bibliothèques seront limitées pour les autres plateformes pour commencer. D’autres jeux seront ajoutés au fil du temps, de la même manière que Microsoft l’a fait. Vous verrez en réalité beaucoup plus d’anciens jeux prenant en charge des fréquences d’images élevées, une résolution 4K et HDR (même le traçage des rayons) sur PS5 que cela n’était possible sur Xbox One. Sony est très soucieux de sauvegarder les anciens jeux des anciennes plates-formes. Ils ont le premier jeu Gran Turismo fonctionnant sur PlayStation 5 à 120 images par seconde avec le lancer de rayons activé. Cela semble étonnamment bien pour un jeu de 22 ans. La compatibilité descendante pour PSP et Vita est également en cours de développement avec Sony visant à avoir les deux disponibles dans les 2 ans suivant le lancement du système.

PS5 contre Xbox

Le rapport indique également que Sony et Microsoft ne cherchent pas à se dégrader sur le prix. “Tous les deux [consoles] le coût de production est très similaire, il est presque impossible de les distinguer en termes de spécifications et ne peut pas se permettre de lancer à moins de 500 $ », a déclaré le responsable. Mais ce pour quoi ils se battent, ce sont des jeux exclusifs:

Sony et Microsoft sont actuellement tous deux en guerre commerciale pour sécuriser les droits de commercialisation de certains titres tiers qui seront considérés comme des atouts majeurs pour la prochaine génération. Chose intéressante, Microsoft a déjà obtenu le marketing pour le nouveau titre de Rocksteady, mais le titre de WB Games Montréal selon la rumeur qui s’appelle Batman: Arkham Legacy (pas sûr du nom) est en préparation et serait extrêmement impressionnant et surprenant. Jeu. À l’heure actuelle, les développeurs ont des problèmes pour porter le jeu sur du matériel de génération actuelle. Sont également en lice 2 projets différents d’EA Motive, un 4ème jeu Mafia de 2K, une nouvelle IP passionnante de Sega et Creative Assembly et Avatar d’Ubisoft.

Enfin, la dernière petite information dans cette énorme fuite concerne la Xbox Lockhart, qui est le nom de code de la Xbox Series X moins chère que nous attendons de Microsoft. Apparemment, la console est en développement, mais elle pourrait ne pas être prête à temps pour une sortie à l’automne.

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

