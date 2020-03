certaines données clés sont filtrées

Il nous reste encore presque un an, mais nous savons déjà quel sera l’un des cadeaux phares de Noël prochain: le Playstation 5. Et, bien qu’il existe encore de nombreux mystères qui entourent la prochaine génération de Sony, rien ne nous fait douter que la société japonaise a mis toute la viande sur le gril pour faire face à son principal rival, la Xbox Series X. Maintenant, il y a quelques heures, une partie de ces mystères a été révélée.

D’après ce que nous comprenons que cela devait être une erreur (bien qu’en ces temps vous ne puissiez jamais prendre quelque chose avec certitude), la boutique en ligne Gamestop a publié sur cette page (désormais indisponible) certaines données sur la future PlayStation 5. Et même si nombre d’entre elles figuraient déjà dans l’imaginaire populaire, l’important ici est que, puisque la filtration provient d’une source très fiable, Cela pourrait être compris presque comme une confirmation informelle des théories utilisées depuis des mois.

Contrairement à ce que certains médias ont prétendu et qu’il a été possible de lire sur les réseaux sociaux, la page publiée par erreur n’était pas la pré-réservation de la console. Ce qui pouvait être fait était de s’inscrire dans une liste que, nous comprenons, Gamestop utiliserait pour envoyer des informations sur toutes les nouvelles liées à son lancement.

En ce qui concerne les données filtrées, le soutien de Image 8K. On peut supposer que les études qui travaillent sur les titres qui accompagneront la PlayStation 5 lors de son lancement l’ont déjà pris en compte dans leur développement. Cependant, étant donné le petit nombre de téléviseurs compatibles avec cette résolution, la grande majorité devra encore attendre un certain temps, après son lancement, pour commencer à en profiter. Et aussi pour améliorer l’expérience de jeu, il comportera Son 3D.

En ce qui concerne son matériel, le site Web de Gamestop a confirmé qu’il disposera d’un Disque dur AMD octa-core et SSD. Ces deux données étaient déjà tenues pour acquises, mais il est toujours facile de recevoir la confirmation qu’il n’y a eu aucun changement à cet égard. Et, oui, quelque chose que beaucoup de gens attendent de savoir: aura rétrocompatibilité avec les titres PS4.

Ce sera sans aucun doute un facteur décisif pour tous les joueurs qui, dans la génération actuelle, ont opté pour la PS4, car dans le passage à la génération suivante, s’ils optent pour PlayStation 5, ils savent qu’ils peuvent continuer à profiter des jeux qu’ils Votre console actuelle lorsque vous effectuez la modification.