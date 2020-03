certaines spécifications techniques divulguées en ligne

Grâce au baffle Roland Quandt, nous savons déjà qu’un autre appareil sera ajouté à la série Moto G8 de Motorola, ou le prochain Moto G8 Power Lite. Le leaker avait en effet révélé le design du nouveau terminal à travers quelques rendus d’images. Maintenant, cependant, nous pouvons trouver quelques spécifications techniques.

Moto G8 Power Lite repéré sur la console Google Play

Le portail Console Google Play a dévoilé au cours des dernières heures quelques spécifications techniques du prochain appareil de la série Motorola Moto G8. Tout d’abord, nous savons maintenant qu’il y aura un processeur MediaTek à bord du terminal. Plus précisément, le SoC sera présent MediaTek Helio P35 et sera accompagné d’une quantité de RAM de 4 Go.

L’écran aura plutôt une résolution de 720 x 1600 pixels et aura une densité de pixels de 260 ppi. Pour le moment, nous ne connaissons pas la diagonale du panneau, mais nous imaginons qu’elle peut être d’environ 6 pouces. Le système d’exploitation semble donc être assez étrange Android 9 Pie.

Une nouvelle image de rendu a été divulguée du portail en question qui représente l’avant du voisin Moto G8 Power Lite. Comme vous pouvez le voir, il semble y avoir un affichage avec un encoche goutte à goutte. Cependant, les rendus précédents publiés par Roland Quandt nous ont révélé un design différent. Selon le bailleur, en fait, l’écran du nouvel appareil domestique Motorola hébergera un petit trou latéral.

Du point de vue de la conception, la situation n’est donc pas très claire pour le moment. Nous attendons avec impatience de plus amples détails à ce sujet.