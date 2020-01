Certains investisseurs s’inquiètent d’une surexposition aux actions Apple

. rapporte que certains investisseurs craignent que leur surexposition aux actions d’Apple, de Microsoft, de Facebook et d’Amazon ne les laisse dans une position collante si le marché change soudainement de cap.

Le rapport inquiète particulièrement les investisseurs concernant les quatre grands titres, bien qu’il indique également que peu d’entre eux voient des raisons concrètes de changer quoi que ce soit de si tôt.

Alors que le marché haussier des actions américaines atteint de nouveaux sommets, certains investisseurs recherchent des moyens de réduire leur exposition au petit groupe d’actions technologiques et de communications qui alimentent les gains du marché depuis des années.

Seuls quatre titres – Apple, Microsoft, Facebook et Amazon – ont généré plus de 20% du rendement total du S&P 500 l’an dernier, selon les données des indices S&P Dow Jones. Les gestionnaires de fonds dans un rapport de Bank of America Merrill Lynch en décembre ont identifié les actions technologiques comme le commerce le plus «encombré» du marché.

Bien que peu voient une raison claire pour leur course à la fin, certains gestionnaires de fonds craignent que les leaders du marché soient richement valorisés et débordés, les laissant vulnérables à un renversement soudain de l’appétit pour le risque.

Alors que certains analystes comme Gene Munster pensent que l’AAPL pourrait atteindre 400 $ en 2020, d’autres sont moins convaincus.

Les investisseurs d’Apple ont connu un grand succès en 2019 grâce à une croissance massive, mais les analystes ne s’attendent pas à ce que cela se poursuive jusqu’en 2020.

“Je pense que la plupart des investisseurs… vont être très surpris par le niveau de risque de leurs portefeuilles lorsque vous subissez un changement environnemental”, a déclaré Damien Bisserier, associé chez Advanced Research Investment Solutions, une société de gestion et de conseil basée à Los Angeles gérant 13 milliards de dollars d’actifs.

La firme a cherché à réduire son exposition à la volatilité potentielle des marchés en investissant dans des stratégies qui, selon elle, seront moins corrélées avec les actions, telles que les fonds générant des revenus par le biais de redevances de soins de santé ou d’investissements immobiliers privés.