certains numéros reçoivent 50 Giga GRATUITS après le SMS

Fastweb cultiver la fidélité de ses utilisateurs en offrant un package avec 50 Giga par mois GRATUIT pour certains numéros contactés via SMS. Il s’agit d’une promotion ad hoc réservée à ceux qui ont choisi de faire partie de l’opérateur à la fois pour les téléphones domestiques et mobiles avec les derniers opérateurs promo. Le nouveau message est clair et annonce qu’à partir du prochain renouvellement, il sera possible de surfer à grande vitesse avec un ensemble gratuit de trafic de données supplémentaire.

“Pour vous remercier d’avoir choisi Fastweb pour la maison et le mobilier, il y a une surprise de rêve pour vous! À partir du prochain renouvellement, votre Giga devient 50 par mois, gratuitement et pour toujours. Découvrez les détails sur gofw.it/GIGACHE50GNAVI “.

Fastweb: il y a maintenant 50 Giga GRATUITS à prendre immédiatement sans frais supplémentaires

la lien indiqué dans le message d’information précédent est actif pour les clients convergence fixe – mobile qui veut éliminer toute limite ou compromis pour la navigation sur Internet. À la maison et hors des cas, nous serons sûrs de bénéficier d’un forfait sans frais pour surfer sur le net avec nos applications via smartphone, tablette, PC et TV. En fait, la fonction est toujours disponible point chaud pour partager la connexion avec tous nos appareils. Aucun frais ne sera facturé au client final.

Les gigaoctets de trafic désormais disponibles seront utilisables dès le premier renouvellement après 5 mars 2020 avec une consommation visible en temps réel via l’Espace Client ou l’application officielle pour Android et iOS. De là, la mise à niveau du Giga du trafic de données Internet se produit.

A partir de la page indiquée ci-dessus, vous découvrez également l’avantage des nouveaux cadeaux lié à la fidélité du programme livefasti qui a été mis à jour avec des incitations supplémentaires pour les clients depuis ce mois.

“Fastweb est le leader de l’innovation en Italie et a toujours investi dans de nouvelles technologies pour offrir à tous ses clients où qu’ils trouvent le meilleur niveau de service et de connectivité.”