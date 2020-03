Certains patients atteints de coronavirus sont toujours positifs après avoir récupéré – .

Plus de cas ont été signalés de survivants de coronavirus positifs après récupération.

On ne sait toujours pas si ces patients sont contagieux, car les médecins ne peuvent pas expliquer pourquoi les tests renvoient un diagnostic positif de COVID-19 une deuxième fois.

La Chine affirme que ces patients sont asymptomatiques et peu susceptibles d’être contagieux, mais ils sont toujours mis en isolement après un deuxième résultat positif.

Il y a quelques semaines, une série de rapports a révélé un détail troublant sur la nouvelle pandémie de coronavirus. Certains patients qui avaient été déclarés guéris après avoir été testés négatifs dans des hôpitaux ont intrigué des médecins en Chine, en Italie, au Japon et en Corée du Sud en retestant plus tard.

Plusieurs explications ont été proposées pour les patients qui ont été testés de nouveau positifs, les scientifiques affirmant que ces personnes n’étaient peut-être pas contagieuses. Au lieu de cela, les problèmes avec les kits de test et les erreurs humaines pourraient être à blâmer. De plus, certains patients ont pu quitter l’hôpital trop tôt pour libérer des ressources pour les cas graves.

Un rapport du NPR publié il y a quelques jours a déclaré que des infections pour la deuxième fois continuent d’apparaître à Wuhan, en Chine, où la crise a commencé fin décembre 2019. Les résidents qui avaient été testés positifs puis qui se sont rétablis ont été testés de nouveau positifs. Et ce ne sont pas seulement quelques cas. Selon les données disponibles de plusieurs centres de quarantaine de la ville, de 5% à 10% des patients guéris ont été testés positifs deux fois. Ces installations gardent les patients sous observation après leur sortie. Certains semblent être des porteurs asymptomatiques, ce qui implique qu’ils pourraient encore transmettre le virus du SRAS-CoV-2 à d’autres personnes.

NPR était en contact avec quatre de ces personnes, dont deux médecins. Un patient a présenté des symptômes sévères de COVID-19 et a été hospitalisé, tandis qu’un autre n’a présenté que des symptômes bénins et a été mis en quarantaine dans un centre d’isolement spécial. Mais ils ont de nouveau été testés positifs après une guérison en quelques jours ou quelques semaines. On ne sait pas lequel a été testé positif des semaines après sa sortie.

Une pensée est que les tests négatifs avant la sortie étaient faux. Le rapport note que la Chine a eu un problème avec les tests de coronavirus, car certains ont identifié des cas positifs seulement 30% à 50% du temps. Une autre théorie est que certains tests amplifient l’ADN résiduel, et le deuxième résultat est en fait un faux positif.

Le rapport note que la Chine n’inclut pas ces deuxièmes tests positifs dans ses rapports sur les coronavirus, la ligne officielle du parti étant qu’ils ne sont pas des patients infectieux. Les patients asymptomatiques ne sont pas non plus inclus dans le décompte officiel de COVID-19, ce qui est une décision déroutante qui modifiera considérablement les statistiques de COVID-19 en Chine. Les hôpitaux de Wuhan continuent de voir de nouveaux cas de porteurs de virus asymptomatiques, selon un journal chinois.

“Je ne sais pas pourquoi les autorités choisissent de ne pas compter [asymptomatic] cas dans le décompte officiel des cas. Je suis déconcerté », a déclaré l’un des deux médecins. Bien qu’ils devraient être en sécurité autour des autres, selon la politique officielle de la Chine, ces quatre cas sont encore isolés pour une observation plus approfondie.

“En ce qui concerne ceux qui ont retesté positif, la ligne officielle du parti est qu’ils ne se sont pas révélés infectieux”, a déclaré l’un des médecins à NPR. «Ce n’est pas la même chose que de dire qu’ils ne sont pas contagieux. S’ils ne sont vraiment pas infectieux, alors il ne serait pas nécessaire de les ramener à l’hôpital. »

