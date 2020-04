Certains propriétaires de Galaxy S20 Ultra disent que la vitre de l’appareil photo se casse facilement – .

Certains propriétaires de Galaxy S20 Ultra disent que la vitre qui protège le module de caméra arrière peut se casser facilement.

Les utilisateurs affirment que leurs appareils étaient protégés par un étui, et ils n’ont pas laissé tomber le téléphone.

Le remplacement de la vitre cassée peut coûter entre 100 $ et 400 $, selon que vous ayez Samsung Premium Care ou non.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Lorsque Samsung a lancé la série Galaxy S20, il a choqué le monde avec ses prix exorbitants. La version la moins chère coûte 999 $ aux États-Unis avant toute remise, ce qui est 300 $ plus cher que l’iPhone le plus abordable. La version la plus coûteuse commence à 1399 $, et c’est le Galaxy S20 Ultra qui est censé comporter le meilleur module de caméra que Samsung a fait à ce jour. Mais il s’est avéré que le S20 n’était pas devenu le succès commercial que Samsung souhaitait. La nouvelle pandémie de coronavirus n’a certainement pas aidé, mais ce n’est pas comme si la gamme Galaxy S20 aurait vendu un nombre record d’unités dans les jours précédant COVID-19. La meilleure preuve en est que Samsung a commencé à réduire les téléphones S20 il y a quelques semaines, offrant aux acheteurs plus d’incitations à acheter l’un des trois nouveaux combinés, y compris une promotion qui pourrait rendre le prix du Galaxy S20 Ultra plus supportable. C’était une garantie de rachat de 50%, qui vous permet pratiquement de louer le téléphone jusqu’à deux ans, puis de le retourner pour quelque chose de mieux. Surtout, le combiné doit être en bon état pour que la promo fonctionne. Et il s’avère que le Galaxy S20 Ultra pourrait avoir un grave problème de caméra, qui ne peut pas être corrigé avec le logiciel. Apparemment, certains S20 Ultra ont découvert que l’objectif du module de la caméra était susceptible de se fissurer.

Plusieurs rapports ont été publiés cette semaine détaillant le problème, alors que le Galaxy S20 Ultra s’est rendu sur les propres forums de Samsung pour rendre compte de leurs expériences. Un thread appelé Broken arrière camera glass s20 ultra a été lancé à la mi-mars et a obtenu plus de 12 000 vues et 100 réponses depuis.

«Alors que j’étais dans ma poche, le verre de la caméra s’est brisé. Comme une racine des cheveux qui va d’un côté à l’autre, quelqu’un d’autre a le même problème? Et que puis-je faire maintenant? Il y a une garantie qui couvre cela? ” a demandé Odannyd, en commençant le fil. La première réponse est venue rapidement d’une personne différente qui a dit avoir rencontré le même problème. «J’ai contacté Samsung et ils m’ont dit que ce n’était pas de leur faute. L’appareil photo est si fragile qu’il se cassera sans le faire tomber. Je vais le faire réparer puis rendre ce téléphone poubelle », a déclaré la personne.

Un autre utilisateur a déclaré que les centres de réparation agréés Samsung Care, y compris UBREAKIFIX et Samsung Experience Stores, pouvaient résoudre le problème. Cependant, les verrouillages de coronavirus peuvent retarder les réparations. Selon SamMobile, les détenteurs de Samsung Premium Care devraient payer 100 $ pour la réparation, tandis que tout le monde devrait payer 400 $. 400 $, c’est ce que vous payez également pour l’iPhone SE ou le prochain Pixel 4a, soit dit en passant.

«J’ai donc reçu mon s20 ultra il y a quelques jours, j’ai entendu beaucoup de bruit au sujet de la vitre de l’appareil photo qui se fissurait facilement, j’ai vérifié mon propre téléphone pour le plaisir et le mien a une grosse fissure qui traverse la vitre…. rendre ce téléphone demain “, a déclaré un utilisateur sur un fil différent sur les forums de Samsung.

Le blog note que la plupart des utilisateurs qui ont connu ces fissures affirment avoir utilisé des étuis de bonne qualité avec leurs téléphones et n’ont pas laissé tomber les appareils. Nous vous rappellerons que les téléphones Galaxy S20 ne fonctionnent pas si bien pendant les chutes, donc les étuis sont obligatoires pour protéger la vitre avant et arrière.

On ne sait pas exactement ce qui cause le problème et s’il s’agit d’un défaut de conception ou simplement d’une coïncidence. Cependant, il semble que certains utilisateurs aient connu des fissures capillaires sur la vitre, qui continuent de s’étendre et d’affecter les performances de l’appareil photo, y compris ses capacités de zoom. Les images présentées ci-dessus montrent des fissures plus extrêmes.

Le problème ne semble pas être répandu pour le moment, mais c’est néanmoins un problème que Samsung n’a pas encore reconnu.

Samsung a dû résoudre d’autres problèmes liés à l’appareil photo avec ses appareils photo Galaxy S20, en publiant des mises à jour logicielles pour les problèmes signalés. Le Galaxy S20 Ultra pourrait souffrir d’un autre problème de mise au point automatique causé par la façon dont le système de caméra est construit, qui pourrait ne pas être résolu via un logiciel.

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.