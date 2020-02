certains smartphones dangereux même après la mise à jour

la radiation que nous absorbons quotidiennement à partir de divers appareils pourrait nuire à long terme à notre santé. Il ne faut pas se tromper en considérant que ce n’est que le nôtre smartphone. Les téléphones intelligents ne représentent qu’une partie du danger, car des facteurs de stress externes supplémentaires doivent également être pris en compte.

Malgré la présence de puissants émetteurs radio RF et WiFi, il faut dire que les téléphones sont les appareils les plus en contact avec notre corps. Réduire le rayonnement il est donc fondamental aux fins de santé.

Certains appareils électroniques qui ont été classés comme dangereux ont dépassé la limite SAR défini par l’Union européenne comme paramètre de référence pour la sécurité des appareils. Un plus tard Mise à jour signalé tout dans les limites de 2W / kg de tolérance mais non sans être très proche de cette valeur. En fait, certains appareils de marque Xiaomi et Huawei continuent de fonctionner dans la zone frontalière. A cet effet, un a été créé liste officielle pour évaluer quels sont les téléphones les plus insidieux. Le studio s’en est occupé Office fédéral allemand de radioprotection. Voici la liste.

Smartphone avec des niveaux élevés de rayonnement

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W / kg

OnePlus 5T – 1,68 W / kg

Huawei Mate 9-1,64 W / kg

Xiaomi Mi Max 3-1,58 W / kg

OnePlus 6T – 1,55 W / kg

HTC U12 Life – 1,48 W / kg

Honor 8-1,5 W / kg

Huawei P9 Plus – 1,48 W / kg

Motorola Moto Z2 Play – 1 455 W / kg

Xiaomi Mi Mix 3-1,45 W / kg

Huawei GX8 – 1,44 W / kg

Huawei P9 – 1,43 W / kg

Huawei Nova Plus – 1,41 W / kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 W / kg

OnePlus 5 – 1,39 W / kg

Xiaomi Mi9– 1 389 W / kg

IPhone 7 d’Apple – 1,38 W / kg

Huawei P9 Lite – 1,38 W / kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W / kg

HTC Desire 12/12 + – 1,34 W / kg

Google Pixel 3 – 1,33 W / kg

OnePlus 6 – 1,33 W / kg

IPhone 8 d’Apple – 1,32 W / kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W / kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W / kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 W / kg

Honor 9 – 1,26 W / kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W / kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W / kg

Honor 5C – 1,14 W / kg

Sony Xperia X Compact – 1,08 W / kg