certains YouTubers sont fous, c’est pourquoi

Tout le monde veut parler immédiatement de la nouvelle épidémie de coronavirus, mais vous pouvez entendre YouTuber éviter le sujet: s’ils en parlent, ils risquent que leurs vidéos soient démonétisé et, par conséquent, privé de publicité (Revenu).

YouTube a démonétisé des vidéos sur des sujets sensibles dans le passé. Les directives publicitaires de l’entreprise stipulent que les sujets sensibles ne sont normalement pas adaptés à la publicité. Ces vidéos peuvent rester sur la plate-forme, elles ne peuvent tout simplement pas gagner de l’argent avec le service publicitaire intégré de YouTube.

YouTube a déclaré que l’épidémie de coronavirus est désormais considérée comme un sujet sensible. “En tant que tel, toutes les vidéos axées sur ce sujet seront démonétisées jusqu’à nouvel ordre”, a-t-il déclaré. Tom Leung, responsable du produit YouTube, dans une vidéo récente. La politique existe pour protéger les annonceurs.

Selon certains youtubeurs, Youtube n’a pas le même traitement pour toutes les chaînes

Le nouveau coronavirus répond à des critères typiques. Plus que 95 000 cas de COVID-19 ont été signalés dans le monde et au-delà 3200 personnes sont mortes. Les inquiétudes concernant la propagation du virus ont conduit les organisateurs à annuler ou à reporter les conférences sur les technologies de masse, notamment les E / S de Google, le F8 de Facebook et la Game Developers Confercence annuelle.

Mais toutes les vidéos ne sont pas démonétisées. Les chaînes d’information publient souvent des vidéos sur des sujets sensibles avec des annonces en cours de lecture car elles diffusent les annonces elles-mêmes. C’est un problème qui a refait surface à maintes reprises: dans le 2017, Casey Neistat et Philip DeFranco ils avaient besoin de YouTube pour offrir un traitement préférentiel aux chaînes d’information. Les deux créateurs ont réalisé des vidéos sur un tournage de masse à Las Vegas qui a fait plus de 50 morts et laissé la monétisation avec l’intention de donner le produit à divers organismes de bienfaisance. YouTube a démonétisé les vidéos mais a continué à autoriser les publicités sur le sujet.

L’incident a conduit la communauté YouTube à le considérer comme la différence entre la façon dont les chaînes premium ou les chaînes de “liste blanche” – celles qui présentent leur propre activité publicitaire – et les vidéos normales sont traitées. Mais les créateurs veulent avoir un traitement égal et pouvoir avancer sur des sujets comme l’épidémie de coronavirus sans avoir à se soucier de perdre des revenus publicitaires.